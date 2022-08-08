武漢肺炎》不滿三亞疫情成焦點 海南官媒批上海同業

中國海南省三亞市爆發武漢肺炎疫情，8日居民與遊客大排長龍接受核酸檢測。（法新社）

2022/08/08 20:44

〔中央社〕中國海南省三亞市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，海南官媒不滿上海官媒聚焦報導負面新聞，質疑是不是海南自由貿易港搶了上海的光環引來報復。讀者看熱鬧之餘，也有民眾批評海南官媒把社會監督汙名化。

海南這一波COVID-19疫情從1日至今已累計1507病例，熱門旅遊地三亞市6日突然封城，導致數萬名旅客滯留，後續的旅遊消費糾紛等問題引發外界關注。

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海南日報app（應用程式）8日刊載文章，批評上海澎湃新聞連續兩天頭條、次頭條都與三亞疫情相關，「文章中都是以偏概全甚至道聽途說的負面事例」，質疑澎湃新聞「與三亞究竟有什麼仇、什麼怨，為什麼這麼無視疫情防控大局，這麼竭力的帶負面節奏」？

上海上半年也曾出現嚴重疫情並導致封城2個月，這篇文章諷刺詢問是否當時三亞沒有千里馳援？「還是你們疫情結束後，一波接一波來三亞時我們沒招待好」？

文章還質問：「是海南自由貿易港建設搶奪了你們的地位、你們的前途、你們的生意、你們的光環？還是今年上半年海南超10%的GDP增速讓你們臉上無光」？

澎湃新聞隸屬於上海報業集團，海南日報質疑它作為官方號，「不顧大局、以偏概全、標題黨、戴有色眼鏡」，並表示應對疫情確實有準備不充分、應對不及時的地方，「不能因為一點瑕疵就否定一座城市、看不到那些在大路上流血流汗堅持往前走的人群」。

中國的媒體向來有「異地監督」的不成文傳統，對於發生在外地的輿情事件更敢於批評報導，因為受到本地管制的束縛更少。但很少因此出現「媒體咬媒體」的地方互咬情況。

在一些讀者看熱鬧之餘，今天有自媒體發文「三亞不能批評嗎？」表示，海南日報的文章只是表達了抗拒輿論監督的意思，且作為海南當地媒體，如果認為其他媒體報導失實，大可以用自己的報導來完善。

文章還指出，三亞文旅部門6月時曾針對上海招攬遊客，當前受疫情影響的人群中，上海人占了很大比例。上海媒體關注海南疫情本來就有新聞上的接近性。

這篇文章說，假如海南黨媒認為只要不合己意，就能如此謾罵抹黑，「那確實讓人不寒而慄」；比起三亞疫情早期的暫時混亂，「汙名化社會監督的批判文制造了規模更大、影響更為惡劣的輿論效應」。

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