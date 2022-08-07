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    玻璃心碎！小粉紅抗議祖國軟趴趴 拉布條蛋襲官府

    中國民眾不滿政府對裴洛西訪台一事無作為，到政府機關前丟雞蛋、拉布條抗議。（圖擷自YouTube、推特，本報合成）

    中國民眾不滿政府對裴洛西訪台一事無作為，到政府機關前丟雞蛋、拉布條抗議。（圖擷自YouTube、推特，本報合成）

    2022/08/07 19:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中共先前雖多次公開反對美國眾議院議長裴洛西訪台，甚至威脅以軍事行動阻止行程等等，但裴洛西如願抵台期間，中方卻未有動作，僅以口頭表示譴責，在裴洛西離台後才放馬後炮展開「圍台軍演」騷擾台灣，引發不少中國網友不滿。近日中國網路上就出現大量批評北京軟弱的言論，還有民眾為表達對中共不作為的不滿，拉布條抗議、拿雞蛋砸政府機關的相關影片在網上瘋傳。

    根據《自由亞洲電台》報導，自上月下旬裴洛西計畫訪台的消息曝光後，中國政府便頻釋警告，要求美方恪守一中原則，否則「後果自行負責」，不少小粉紅也跟著起鬨，高呼「統一之日終於到來」。沒想到裴洛西無視中國威脅，4日如願抵台，當著全世界面前狠狠打臉中共，眼看祖國又將「紅線」往後挪，只敢打嘴砲，在裴洛西離開台灣後才來個軍演嚇嚇人，大批中國網友大失所望。

    中國網路上連日來出現大量埋怨中國政府「軟弱」的言論，有民眾還到政府機關大門前拉起上頭寫著「抗議佩（裴）洛西竄台，政府無作為，亡族滅種之兆」的白布條。此外，一段據稱是來自江西的男子到廈門市政府前砸雞蛋的影片 也在網上瘋傳，片中男子怒斥：「X的！美國都到這邊了，共產黨的都不敢吭一聲，我就買了些雞蛋砸這個市政府...他X的，別人都欺負到家門口了，還不敢！我就買臭雞蛋砸死你們。一點血性都沒有，該打的就打，該收回來的就收回來，他X的！」

    中國民眾不滿政府對裴洛西訪台一事無作為，到政府機關前拉布條抗議。（圖翻攝自推特）

    中國民眾不滿政府對裴洛西訪台一事無作為，到政府機關前拉布條抗議。（圖翻攝自推特）

    一段江西男子不滿中國政府無作為，跑到廈門市政府砸雞蛋的影片在網上瘋傳。（圖翻攝自YT）

    一段江西男子不滿中國政府無作為，跑到廈門市政府砸雞蛋的影片在網上瘋傳。（圖翻攝自YT）

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