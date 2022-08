紐時：美戰略清晰有助台灣 遵守「一中政策」有前提

總統蔡英文(右二)3日接見美國眾議院議長裴洛西(左二),並頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」,副總統賴清德(右)、美國在台協會台北辦事處長孫曉雅(左)陪同與會。(資料照,總統府提供)

2022/08/07 07:22

〔編譯茅毅/綜合報導〕紐約時報編輯委員會6日在該報論壇版,發表題為「裴洛西訪台顯示1個清楚的美國對中政策有其必要/美中關係不必那麼緊張」專文,提到美國聯邦眾議院議長裴洛西日前訪問台灣,俾強調美國對台灣民主政府的支持,中國卻對此反應過度。該文建議,美國除藉由軍售來武裝台灣,將其長久以來維持的對台「戰略模糊」政策改為戰略清晰,也會對台灣有所幫助。白宮還應該明瞭,美國認識到世界上只有1個中國的「一中政策」承諾,自過去到未來,都將永遠以中國和平對待台灣的前提上。

紐時編輯委員會(Editorial Board)在該報論壇版(Opinion)發表題為「裴洛西訪台顯示1個清楚的美國對中政策有其必要/美中關係不必那麼緊張」(Pelosi's Visit to Taiwan Shows the Need for a Clear U.S. Policy on China / The U.S. Relationship With China Does Not Need to Be So Tense,譯按:這兩個標題均可搜尋到)的文章。

該文寫道,為美中覓得若干舒緩當前緊張之道,符合所有人的利益。美國總統拜登領導的政府,尚未在美中的競爭和合作間找到平衡點,建議美國可以採取以下幾項具體措施,可能有助改善兩國關係。

第1:美國需聚焦透過投資其國內的技術教育、科學研究與產業發展,而非仰賴植基於擔憂中國成為其經濟對手而祭出的懲罰性貿易政策,例如對中國進口品課徵關稅。拜登9日可望簽署「晶片法案」(CHIPS Act),包括近530億美元來支持美國國內的半導體生產,這也是「數位時代的基石」。

第2:美國亦需拋開經濟交往將逐漸轉變中國政治及社會的舊思維,應該轉而聚焦跟中國的鄰邦建立更強健的關係,而非試圖改變中國。鑑於中國鄰國之利益迥異和彼此的宿怨,促進它們間的合作並非易事,但近來的事證啟示我們,當美國不是獨自行動時,就能夠更有效地增進與捍衛其利益。

該文特別點出,台灣就是前述第2項措施「重要1環」。時值俄羅斯入侵烏克蘭,裴洛西訪台的時機雖見仁見智,惟她傳達給台灣的訊息之本質完全正確。美國迄今長期支持台灣的成熟民主,視台灣為1個寶貴盟邦,也符合美國利益。

美國至今長期維持的對台戰略模糊政策,亦即對其政府軍售,卻不願做出任何公開的安全承諾。儘管武裝台灣依然是對其最有助益的方法,但清晰(的對台政策)可能也有所幫助。

台灣緊張情勢正因3個環環相扣的原因而升高,包括自治的台灣已變得更民主而且堅定自主、中國國家主席習近平威權領導下的中國已益發好戰,以及美國已透過更強健地表達對台灣的支持,對前述兩個趨勢做出回應。

當拜登5月在日本脫口說出,美國將在中國攻擊時協防台灣,其幕僚隨即堅稱他此話並不意味著改變美國相關政策。然而,白宮應該清楚,美國的一個中國政策承諾,永遠建立在兩岸和平共處的前提上。

前述的種種方案,亦即強化美國經濟和建構更強健的同盟,並非旨在孤立中國,反而提供拜登政府及後繼的美國政府,1個與中國在有著實際的分歧、卻也真正有可能取得進展的若干議題上,相互交往的基礎,尤其是氣候變遷。

