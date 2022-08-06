為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    全家被中國制裁 裴洛西孫酸︰刪TikTok 帳號嗎？我根本沒在用喔

    中國外交部昨（5）日宣布，將對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施，裴洛西的孫子聽聞後反嗆，「是要刪TikTok帳號嗎？我根本沒在用喔！」（資料照，法新社）

    中國外交部昨（5）日宣布，將對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施，裴洛西的孫子聽聞後反嗆，「是要刪TikTok帳號嗎？我根本沒在用喔！」（資料照，法新社）

    2022/08/06 14:52

    〔即時新聞／綜合報導〕因為不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行動，中國外交部於昨（5）日宣布，將對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施，然而此舉不僅不被中國網友接受，連裴洛西的孫子聽聞後也忍不住大酸，「是要刪TikTok 帳號嗎？但我根本沒在用喔！」。

    據香港《南華早報》報導，中國對裴洛西的訪台反應相當激烈，甚至從4日開始，在台灣周邊多處展開實彈軍演，引發國際社會極度反感，不過中國政府卻對此聲稱，這些都是因為裴洛西訪台導致中國領土完整性遭「嚴重侵犯」進而造成的「嚴重後果」。

    然而中國在昨日宣布以「依據中華人民共和國的相關法律」，來制裁裴洛西和她的直系親屬後，反而讓不少人對中國所謂的「制裁」內容到底能造成多大的實際影響感到好奇，甚至把原是嚴峻的懲罰措施視為一個笑話。

    報導指出，雖然直至目前為止，中國尚未詳細公布要如何「制裁」裴洛西和她的直系親屬，但裴洛西的家族成員們仍被詢問對於中國宣布制裁他們時的反應，裴洛西的其中一名孫子佛斯（Paul Vos）透過電子郵件回覆，「我應該要害怕嗎？他們會想要幹嘛？刪除我的TikTok帳號嗎？但在此鄭重聲明，我根本沒在用TikTok喔！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播