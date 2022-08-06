全家被中國制裁 裴洛西孫酸︰刪TikTok 帳號嗎？我根本沒在用喔

中國外交部昨（5）日宣布，將對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施，裴洛西的孫子聽聞後反嗆，「是要刪TikTok帳號嗎？我根本沒在用喔！」（資料照，法新社）

2022/08/06 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕因為不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台行動，中國外交部於昨（5）日宣布，將對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施，然而此舉不僅不被中國網友接受，連裴洛西的孫子聽聞後也忍不住大酸，「是要刪TikTok 帳號嗎？但我根本沒在用喔！」。

據香港《南華早報》報導，中國對裴洛西的訪台反應相當激烈，甚至從4日開始，在台灣周邊多處展開實彈軍演，引發國際社會極度反感，不過中國政府卻對此聲稱，這些都是因為裴洛西訪台導致中國領土完整性遭「嚴重侵犯」進而造成的「嚴重後果」。

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然而中國在昨日宣布以「依據中華人民共和國的相關法律」，來制裁裴洛西和她的直系親屬後，反而讓不少人對中國所謂的「制裁」內容到底能造成多大的實際影響感到好奇，甚至把原是嚴峻的懲罰措施視為一個笑話。

報導指出，雖然直至目前為止，中國尚未詳細公布要如何「制裁」裴洛西和她的直系親屬，但裴洛西的家族成員們仍被詢問對於中國宣布制裁他們時的反應，裴洛西的其中一名孫子佛斯（Paul Vos）透過電子郵件回覆，「我應該要害怕嗎？他們會想要幹嘛？刪除我的TikTok帳號嗎？但在此鄭重聲明，我根本沒在用TikTok喔！」

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