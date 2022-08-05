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    中國利用多語種假新聞網站大外宣 裴洛西、龐皮歐訪台都是目標

    被指控經營假獨立新聞網站為中國政治宣傳的「上海海訊科技有限公司」（Shanghai Haixun Technology Co.）官網截圖。（記者管淑平翻攝）

    被指控經營假獨立新聞網站為中國政治宣傳的「上海海訊科技有限公司」（Shanghai Haixun Technology Co.）官網截圖。（記者管淑平翻攝）

    2022/08/05 20:09

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國資安公司麥迪安（Mandiant）4日發表報告，揪出大量新聞網站宣稱獨立媒體，但實則與中國的政治宣傳行動有關聯。這些假新聞網站刊登冒用美國聯邦參議員身份發出的郵件，詆毀揭發新疆維吾爾族種族滅絕的學者名聲，也針對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣發文批評。

    報告鑑別出的假獨立新聞網站多達72個、11種語言，網站使用中文程式語言寫成，除了假新聞網站，還有搭配一些社群媒體帳號運作。這些假新聞網站的政治宣傳活動從去年起持續今，宣傳親中、重塑新疆國際形象和批美和美國與盟邦關係的論述，是一項推動挺中論述的複雜行動之一環，意在「散佈與中國政治利益一致的內容。」

    最近如1日該行動旗下數個相關網站發表文章，批評美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣；也曾在3月美國前國務卿龐皮歐訪台時，發表「報導」指龐皮歐訪台動機是為了金錢利益和2024年有意參選美國總統。也有用烏克蘭文發表的文章，不實指稱大量烏國人受美國在烏國的生物實驗室所害喪生。

    另外，去年12月其中一家新聞網站捏造一篇報導，並由名為「Jonas Drosten」的相關推特帳號發文，公佈3封宣稱是由美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）發給研究中國壓迫新疆維族的著名德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）的郵件，捏造鄭國恩接受魯比歐和右翼政治人物、前總統川普的白宮顧問巴農（Steve Bannon）資金。這篇文章被其他與該行動有關的社媒帳號和新聞網站擴大宣傳，再由一家假瑞士新聞網站，以及中國官媒「中國日報」呼應報導。

    這些假獨立新聞網站全都由中國公關公司、內容行銷平台「上海海訊科技有限公司」（Shanghai Haixun Technology Co.）託管，其「海外發稿」服務受眾涵蓋北美、歐洲、中東和亞洲，也包括台灣。報告列舉出的相關網站，中文的如「台灣焦點」（hotintaiwan.com）、「財富台灣」（caifutw.com）、「香港日報」（hkdaily.net）和「香港週報」（weeklyhongkong.com）等。

    上海海訊一名代表回應，這份報告所稱的宣傳行動並不存在，是「胡說八道」。推特公司發言人表示，報告指出的一些帳號，包括「Jonas Drosten」，此前已遭停權。鄭國恩說，報告提到的信件內容不實，他從未接受魯比歐或巴農的資金，也不接受政治人物的資助，這是試圖打擊他可信度的污衊行動。

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