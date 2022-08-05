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    BBC指共軍射飛彈行徑宛如北韓 受訪台灣人：中國就流氓

    新北沿海地區居民看著據信是中國軍隊在4日軍演中發射實彈的方向。（歐新社）

    新北沿海地區居民看著據信是中國軍隊在4日軍演中發射實彈的方向。（歐新社）

    2022/08/05 00:01

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國解放軍4日在台灣周邊大肆實彈軍演，回應美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣。英國廣播公司（BBC）新聞網4日報導，訪問台灣北部基隆沿海漁民的感受，受訪漁民抱怨生計受到影響，也有人批評中國「他們是一群流氓」，台灣忍受中國威脅70年了。

    BBC記者走訪碧砂漁港，漁民邊整理漁具，邊抱怨中國軍演影響生計，一名船長說，「政治人物打架，永遠是我們小老百姓受苦」，「但是我們能怎麼辦，現在出海太危險了」。一名剛回到港口的漁民說，早上出海，被海巡隊要求立即返航；他的妻子在一旁說，軍演每持續一天，他們就都在賠錢，不能捕魚卻還是要付工資給船員們。

    大多數接受訪問民眾都說，不相信中國即將攻打台灣，一名在港邊釣魚的男子說，「他們就一群流氓」，「那些共產黨愛說大話，卻不會做什麼。我們已經忍受他們的威脅70年了。」

    報導指出，目前為止，中國與台灣之間正在升高的緊張情勢，正一如預期的情況，也與1996年台海危機時中國行徑十分接近。試射飛彈的目的「明顯是恫嚇」。

    不過，現在才軍演第一天，中國還有許多時間能激化情勢，中國船隻可能入侵台灣領海，而揣測最多的可能性是中國發射飛彈飛越台灣本島上空，因為共軍畫出的其中一個演習封鎖區位於台灣東部外海的太平洋，要從中國發射飛彈落入該封鎖區，就得越過台灣上空，如此會是大幅侵犯台灣領空。

    報導說，「唯一做過類似事情的是北韓」，2017年8月發射長程飛彈，越過日本北海道上空；「現在問題是：北京會不會跟著平壤的劇本走？」

    中國解放軍東部戰區公布4日軍演朝台灣海峽發射實彈畫面。（路透）

    中國解放軍東部戰區公布4日軍演朝台灣海峽發射實彈畫面。（路透）

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