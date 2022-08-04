飛越台北！中共4飛彈掠過台灣本島 日本公布軌跡圖

日本防衛省公布中國解放軍4日圍台軍演發射飛彈的軌跡圖。（圖取自日本防衛省官網）

2022/08/04 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕回應美國眾議院議長裴洛西訪台，中共今天（4日）起於「包圍台灣」實彈軍事演習。對此，日本防衛省指出，解放軍週四下午發射多枚彈道飛彈，有5枚落入日本的專屬經濟區（EEZ），這之中有4枚飛過台灣本島上空，從日方公布的軌跡圖也可以看見，一道飛彈軌跡線直接穿過台北。

日本防衛省今天發布解放軍4日「圍台軍演」發射飛彈的軌跡圖指出，中方於台灣時間週四下午約莫2點到3點發射9枚彈道飛彈，詳情如下：

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1. 13:56，從福建沿海發射，飛行約350公里。

2. 13:56，從中國內陸發射，飛行約700公里。

3. 14:14，從中國內陸發射，飛行約550公里。

4. 14:57，從浙江沿海發射，飛行約350公里。

5. 14:57，從浙江沿海發射，飛行約650公里。

6. 15:05，從福建沿海發射，飛行約500公里。

7. 15:05，從福建沿海發射，飛行約550公里。

8. 15:08，從福建沿海發射，飛行約500公里。

9. 15:08，從福建沿海發射，飛行約550公里。

日本防衛省指出，第5到第9枚飛彈，推斷已落入沖繩縣波照間島西南方的日本EEZ內側，第6到第9枚飛彈飛越台灣本島，從軌跡圖可明顯看見一條穿越台北的飛彈路徑。至於第1枚飛彈則落在與那國島北北西方的日本EEZ外側；第2、3枚落在中國宣布軍演的台灣西南方訓練區域；第4枚枚落在中國宣布軍演的台灣北部訓練區域。

對此，我國國防部表示，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態。另外，學者蘇紫雲指出，彈道飛彈高度已是「外太空條約」界定的大氣層外空間、屬「非領空」，沒有所謂侵入領空問題，此為中共對台「心理作戰」。

針對中方發射飛彈落入日本EEZ，日方已提出強烈抗議，要求北京立即停止軍演。但中外交部發言人華春瑩指稱，中日在相關海域尚未劃定界線，中方不接受日本的專屬經濟區主張。

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