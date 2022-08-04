中國藉口裴洛西訪台軍演恫嚇 國際反感一次看

在美國聯邦眾議院議長裴洛西來台灣訪問之後，中國以此為藉口在台灣周邊展開實彈軍演，引發國際極為反感，日本政府今日在中國飛彈落入日本專屬經濟區後，更直接透過外交管道提出強烈抗議。（法新社）

2022/08/04 22:22

〔編譯楊芙宜／台北報導〕在美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台之後，中國以此當作藉口在台灣周邊多處展開實彈軍演，引發國際社會極度反感，從美國、歐盟、日本、英國、德國、法國至東南亞國家、北大西洋公約組織（NATO），都發出嚴厲警告，呼籲北京應立刻踩剎車、停止毫無正當性的軍事恫嚇行動。

北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）今（4）日受訪說，裴洛西訪問不是中國「過度反應」或「威脅台灣」或「用言語脅迫」的理由，美國和北約其他盟邦先前已有高階官員訪問台灣，因此，中國沒道理過度反應。

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歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今稍早前也推文，譴責中國「利用裴洛西訪台當作在台海侵略性軍事活動的藉口，沒有道理」，不具正當性；裴洛西訪台並非實施軍演的正當理由。

美國總統拜登於美東時間3日上午已與白宮國安團隊討論印太局勢，正在隔離的拜登推文說，他與國安團隊通話，討論廣泛優先事項，包括美國支持自由開放印太 區域，以及持續支持烏克蘭。

白宮國家安全顧問蘇利文受訪說，中國藉口實彈軍演，「我們認為中國這樣的作為是不負責任的」，並呼籲北京降低台海緊張情勢，避免緊張情勢升級，導致空中或海上的失誤或誤判。

日本政府今日在中國5枚彈道飛彈落入日本專屬經濟區（EEZ）後，直接透過外交管道向中國提出「強烈抗議」，要求中國立刻停止軍演。日本外務省事務次官森健良今晚向媒體表示，已致電向中國駐日大使孔鉉佑表達抗議，要求立即中止軍演

日本防衛大臣岸信夫表示，中國發射9枚飛彈，其中5枚落入日本EEZ，「這事關我國安全和人民安全的嚴重問題」，這是中國彈道飛彈首次落在日本EEZ，他已透過外交管道向中國表達強烈抗議。日本共同社報導，中國軍演飛彈據知距日本最近者落在「與那國島北北西方約80公里處」。

東南亞國家協會（ASEAN）10國正在柬埔寨首都金邊舉行外長會議，今日發聲明警告，國際和區域動盪加劇恐導致「大國之間誤判、嚴重對抗、公開衝突、及無法預料的後果」；並呼籲各方節制，勿做出「挑釁行為」。東協發言人柬埔寨副外長康富呼籲各方讓情勢穩定下來，「我們希望情勢能趨緩…台海恢復正常」。

針對中國對台升高軍事威脅與採取經濟脅迫措施，德國政府表示反對。德國外交部發言人柏格3日直言，中國不應該拿裴洛西訪台當藉口。德國外長貝爾伯克1日甫在紐約聯合國總部明確表示，「我們無法接受一個較大的國家違反國際法，侵略比較小的鄰居，這也適用於中國」，警告北京當局勿升高台海緊張。

英國外交大臣特拉斯3日批評，北京激烈回應令人難以苟同，美國眾議院議長裴洛西訪台「完全合情合理」，力促中方應降溫。英國會外交委員會成員凱恩斯同日強調，英國應致力支持台灣與世界互動的權利，她並證實英國外委會今年稍晚可望訪台，「我們嘗試了解國家和國際安全所面臨的最大問題」。

凱恩斯3日受訪時質疑，中國共產黨試圖把裴洛西訪台操作成衝突引爆點，北京本可淡化處理裴洛西訪台，卻將它擺在戰略極其重要位子、選擇借題劃紅線，這顯示「他們（北京）有多焦慮」、且這對將在中共20大鞏固第3任期的中國國家主席習近平有多重要。

加拿大外長趙美蘭3日表示，加國極度擔憂當前情勢，國會議員確實會到世界各國訪問，明顯不該以裴洛西訪台來作為升高緊張情勢的理由或藉口，「我們呼籲中國緩和緊張」，風險不僅在於緊張情勢可能升高，區域穩定也恐遭破壞。

澳洲外長黃英賢4日也呼籲，台海脆弱的現狀必須維持，要求各方採取行動降低緊張。

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