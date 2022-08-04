烏克蘭：俄軍擬在赫爾松反攻、成立打擊部隊鎖定澤倫斯基老家

烏克蘭示警，俄羅斯成立打擊部隊，目標鎖定澤倫斯基老家。圖為俄羅斯士兵。（美聯社資料照）

2022/08/04 22:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭進入第162天，烏克蘭當局3日警告，俄羅斯正在增設一個打擊部隊，目標瞄準總統澤倫斯基家鄉克里維里赫（Kryvyi Rih）。此外，烏軍透露，俄軍目前正在烏南集結兵力，準備在赫爾松地區發起一場反攻，以挽頹勢。

烏軍指出，俄軍在數個地區發動大量攻擊，並朝克里維里赫新增部隊。克里維里赫是製鋼城市，距離南部前線約50公里。

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烏軍南部指揮部說：「（俄羅斯）已開始在克里維里赫方向成立一個打擊小組。敵人也很有可能後續準備反攻，以將範圍拓展至赫爾松州的行政邊界。」

烏克蘭使用西方提供的遠程武器來打擊俄羅斯的補給線和彈藥庫，試圖升高俄軍在黑海要地赫爾松的壓力。

此外，烏國高階軍官葛羅莫夫（Oleksiy Gromov）4日透露，俄軍目前正在烏南集結，可能會在赫爾松地區發起一場反攻，以挽回在該地區受挫的氣勢。

俄羅斯2日表示，由於烏克蘭對俄羅斯軍隊的飛彈攻擊，有美國情報人員參與批准和協調工作，因此美國已經直接介入俄烏戰爭。這是莫斯科首度指控美國介入俄烏戰爭。

俄羅斯國防部表示：「這所有一切無可否認證明，與白宮和五角大廈的說法相反，華府直接介入了烏克蘭的衝突。」

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