畫面震撼！4組海馬斯齊射 火箭彈「神奇變軌」絕殺俄軍

「海馬斯」鎖定俄軍目標，白天出擊。（圖擷取自影片）

2022/08/04 16:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭透過美國援助的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）對俄軍造成重大打擊，不過俄軍宣稱已摧毀6套海馬斯，美國國防部反駁指有關說法不實。烏克蘭軍方也公布影片，顯示4組海馬斯在白天齊射精準導引火箭彈，畫面相當震撼。

從烏軍公布的海馬斯開火場面，也可以看出其一個與眾不同的細節：那就是發射初的火箭彈，採用了一種非常獨特的變軌式發射軌跡。就是火箭彈在發射後不久，即改變了原先的上升角度，轉而進入一條爬升角度更為陡直的上升軌跡。這和各國傳統的火砲、火箭彈所採用的固定式拋物線彈道有很大區別。

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據中國軍事自媒體分析，海馬斯火箭彈採用這種變軌式彈道，其目的是為了防範敵方砲位雷達對火箭炮的精準坐標。目前各軍事強國都配備有性能比較先進的反砲兵定位雷達，這種雷達能夠通過追蹤敵方砲彈的拋物線軌跡，精準地測出火砲的座標。之後就能夠呼叫己方火力，對敵人的火砲進行快速精準反擊。

而海馬斯現在使用了變軌火箭彈，就會讓敵方反砲兵定位雷達失去定位火砲的能力，因為敵方反砲兵雷達如果根據火箭彈的拋物線測定座標的話，得到的將是一個遠離海馬斯位置的假座標，在這種情況下，敵方如果實施反砲兵火力打擊，根本無法摧毀海馬斯。

而從之前海馬斯的發射訓練影片看來，這種變軌火箭彈非常罕見，烏軍使用的這種火箭彈可能某種新型精準導引箭彈，它不僅可以在末段採用衛星定位系統進行精準的目標修正，而且可以在火箭彈發動機工作的主動段期間進行較大幅度的軌道調整。

根據已知資訊，美國與英國均援助M31A1精準「導向式多管火箭彈」（GMLRS），分別供海馬斯與 M270 多管火箭系統（MLRS）發射（兩者彈藥基本互通）。M31A1為美國洛克希德公司所研發，是單彈頭增程導引火箭彈（ER GMLRS-U），為衛星引導的精準攻擊武器，射程約70公里。

由「海馬斯」發射出的M31「導向式多管火箭彈」（GMLRS），彈頭前端部位有特殊GPS尋標器。（圖擷取自美國陸軍官網）

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