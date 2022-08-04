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    插頭絕緣零件脫落！她鬼門關前走一遭 全靠「塑膠拖鞋」救命

    英國一名女子用完電器後要收拾，但延長線插頭的絕緣零件鬆脫，讓她慘遭電擊。示意圖，與本文無關。（路透）

    英國一名女子用完電器後要收拾，但延長線插頭的絕緣零件鬆脫，讓她慘遭電擊。示意圖，與本文無關。（路透）

    2022/08/04 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕插拔電器插頭，務必留意安全！英國一名女子用完電器後要收拾，但延長線插頭的絕緣零件鬆脫，讓她慘遭電擊。這名女子送醫後沒有大礙，醫師認為，救了她一命的，正是她腳上的塑膠拖鞋。

    綜合英媒報導，36歲的凱莉（Kerry Tattersley）日前在後院清理環境，用吸塵器清理完人工草皮的灰塵後，她回室內想拔下延長線的插頭，結果插頭上的塑膠絕緣零件脫落，讓抓著插頭的凱莉當場被電擊。

    她回憶，強大的電流好像瞬間竄進了自己的手臂裡，她整個人被彈飛到牆上，全身又麻又鈍痛，痛得她在廚房裡跑來跑去，雙臂無法控制的顫抖，痛感分成10級的話，凱莉認為當下已經達到8級的程度。

    受到電擊，凱莉開始出現呼吸急促的狀況，於是便撥打緊急電話求救；救護人員監測到凱莉兩隻手有不同的溫度，還有脈搏急促、心率偏高的症狀，所幸就醫後沒有生命危險，不過手臂神經受損。

    凱莉指，事發當下，她腳上穿了一雙塑膠拖鞋，醫師認為，就是這雙絕緣拖鞋防止凱莉接地，因此救了她一命。凱莉3日接受採訪，表示自己已經好了不少，只是右手還是有些虛弱。

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