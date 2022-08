「雷根號」最新位置曝光 大秀肌肉緊盯台海狀況

2022/08/04 13:54

〔即時新聞/綜合報導〕中共解放軍今日中午12點至7日中午12點將於台灣周遭六處海、空域,進行為期72小時的軍事操演,全世界都在關注台海局勢的發展,美國航艦「雷根號」目前已經進入日本琉球那霸海域範圍,美國第七艦隊則在臉書PO出雷根號的艦上訓練狀況。

「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)推特PO出雷根號的航行軌跡,雷根號7月1日從美國關島出發,7月26日離開新加坡,7月30日通過菲律賓的聖貝納迪諾海峽(San Bernardino Strait)向北航行,目前最新位置已經進入了琉球那霸海域,並持續向日本本島移動。

第七艦隊也在臉書粉專貼出雷根號訓練照片,可以看到F-18超級大黃蜂從艦上做起飛準備、緊急起飛與艦隊上空進行衝場,E-2K鷹眼預警機也起飛執行任務,第七艦隊在貼文中表示「雷根號航艦保護、捍衛美國,並支持印太地區聯盟與夥伴關係的利益。」

