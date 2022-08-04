為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「雷根號」最新位置曝光 大秀肌肉緊盯台海狀況

    南海戰略態勢感知計畫在推特PO出雷根號航艦最新位置。（圖擷取自推特）

    南海戰略態勢感知計畫在推特PO出雷根號航艦最新位置。（圖擷取自推特）

    2022/08/04 13:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍今日中午12點至7日中午12點將於台灣周遭六處海、空域，進行為期72小時的軍事操演，全世界都在關注台海局勢的發展，美國航艦「雷根號」目前已經進入日本琉球那霸海域範圍，美國第七艦隊則在臉書PO出雷根號的艦上訓練狀況。

    「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特PO出雷根號的航行軌跡，雷根號7月1日從美國關島出發，7月26日離開新加坡，7月30日通過菲律賓的聖貝納迪諾海峽（San Bernardino Strait）向北航行，目前最新位置已經進入了琉球那霸海域，並持續向日本本島移動。

    第七艦隊也在臉書粉專貼出雷根號訓練照片，可以看到F-18超級大黃蜂從艦上做起飛準備、緊急起飛與艦隊上空進行衝場，E-2K鷹眼預警機也起飛執行任務，第七艦隊在貼文中表示「雷根號航艦保護、捍衛美國，並支持印太地區聯盟與夥伴關係的利益。」

    F-18超級大黃蜂從艦上緊急起飛。（圖擷取自U.S. 7th Fleet臉書）

    F-18超級大黃蜂從艦上緊急起飛。（圖擷取自U.S. 7th Fleet臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中共中午起「在台周邊」軍演 東部戰區宣稱在台海實施實彈射擊訓練（不斷更新）
    2022/08/04 14:13

    中共中午起「在台周邊」軍演 東部戰區宣稱在台海實施實彈射擊訓練（不斷更新）
    裴洛西訪台當晚遭網攻 外交部：偵測到大量來自中俄IP
    2022/08/04 13:02

    裴洛西訪台當晚遭網攻 外交部：偵測到大量來自中俄IP

    父親節送禮怎麼選 街訪曝這家電最實用
    東部外海中國軍演 花蓮漁船照常出海、國內航班正常起降
    2022/08/04 12:51

    東部外海中國軍演 花蓮漁船照常出海、國內航班正常起降
    政院證實總統府、外交部與國防部遭資安攻擊 各部會網站24小時戒備
    2022/08/04 12:48

    政院證實總統府、外交部與國防部遭資安攻擊 各部會網站24小時戒備

    農十六富豪區當紅 輕豪宅稀有搶手
    志航基地平常心戒備！上午密集起降演訓 中午照樣休息吃飯
    2022/08/04 12:44

    志航基地平常心戒備！上午密集起降演訓 中午照樣休息吃飯
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播