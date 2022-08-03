日本Yahoo推特發文稱裴洛西專機被擊落 查核中心：假帳號

昨日上午10時49分，推特一個名為「Yahoo!ニュース @Yqhoo_news」的帳號發布了一則推文，稱裴洛西專機被擊落，經台灣事實查核中心查核後此為錯誤消息。（資料照）

2022/08/03 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，中國曾揚言解放軍會擊落裴洛西專機。昨日（2日）上午10時49分，推特一個名為「Yahoo!ニュース @Yqhoo_news」的帳號發布了一則推文，稱裴洛西專機被擊落，經台灣事實查核中心查核後此為錯誤消息。

查核中心報告，該推特帳號寫道，「【突發新聞】裴洛西專機被擊落，美方也證實。美國總統辦公室今天宣布，原定訪問台灣的裴洛西專機在台灣海峽上空突然失聯。美國認為這架飛機是被擊落的，指責中國『不可原諒的野蠻行徑』」。

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首先，該帳號並無官方認證的藍色勾勾，且真正官方帳號名為「Yahoo!ニュース @YahooNewsTopics」，該帳號為假的Yahoo推特帳號，建立於3月，粉絲人數40人，第一篇推文為7月21日發布的虛構訊息「烏克蘭發生核爆」，且該帳號自2日起，大量發布未經證實的假訊息。

查核中心檢視美國白宮、美國國務院、美國眾議院議長網站等網站，以及裴洛西推特，並瀏覽《路透社》、《法新社》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等國際通訊社與美國媒體，均無傳言所稱「裴洛西專機被擊落」的訊息與報導。中國外交部以及中國官媒亦無相關內容。

綜合上述，該帳號為假帳號，而非日本官方Yahoo帳號，且裴洛西已於2日晚間抵台，因此傳言為錯誤訊息。

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