白俄羅斯短跑女將東京奧運叛逃 1年後近況曝光

白俄羅斯短跑女將齊馬努斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）。（美聯社）

2022/08/02 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕2021年，在東京奧運參與女子200和400公尺接力，卻在賽前夕因公開評論教練疏忽，而遭強行帶往機場要求登機返國的白俄羅斯短跑女將齊馬努斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya），因在機場拒絕登機、求助日本警方而轉變為「叛逃」的她，現在正在取得波蘭國籍，努力爭取代表波蘭出賽。

本報曾報導「國際賽變白俄羅斯對手？叛逃女將申請歸化為波蘭而『跑』」白俄羅斯短跑女將齊馬努斯卡婭因先前在東奧期間，與該國代表隊教練團發生爭執，被下令強制回國，事後她飛往波蘭尋求政治庇護，當時她接受訪問時透露，現階段正計畫申請波蘭體育部歸化身分，為波蘭而跑。另外，她也拍賣自己在2019年歐洲運動會奪得的獎牌，以支援與她同樣遭到當局迫害的同胞運動員。

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綜合外媒報導，齊馬努斯卡婭現為參加2024年巴黎奧運200公尺比賽做好準備，「我沒有放棄夢想，我仍然在這裡訓練。我希望回到奧運場上，比我擅長的距離，並取得佳績。」更直言，「我參加奧運並不是為了代表盧卡申科的權威，我代表白俄羅斯參加奧運。對我來說，白俄羅斯不等於盧卡申科或當局。」

她說，現在慢慢為自己建立新的生活，計畫持續精進，並希望有一天能和擔任健身教練的丈夫一起開一間健身房。也強調，「我不認為自己是英雄，但也許我的行為會成為某人的榜樣」。

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