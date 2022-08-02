謠言終結站》拜登頒獎把勳章掛反？查核平台：誤導！
2022/08/02 20:00
〔即時新聞／綜合報導〕近日，網路上流傳「原來美國的獎章是掛在背後的，這可能叫背負榮耀啦」的訊息和影片，內容宣稱美國總統拜登在頒授勳章時把勳章掛反。對此，查核平台《MyGoPen》查證指出，此為「誤導」訊息。
《MyGoPen》透過影片反搜工具擷取網傳影片的關鍵畫面，並以圖片搜尋工具初步搜尋，檢視搜尋結果的相關連結，找到這是《Fox News》2022年7月5日直播拜登頒授勳章給4名越戰老兵的新聞畫面，其中獲獎者有參謀長Edward N. Kaneshiro、5級專業士官（Specialist Five）Dwight W. Birdwell、5級專業士官 Dennis M. Fujii 和退役少校 John J. Duffy；Edward N. Kaneshiro 在1976年殉職，由其子John Kaneshiro 代表接受追授，其它3人都是本人到場。
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在《Fox News》的報導中可看到拜登將勳章授予老兵的特寫照，比對網傳影片畫面，可知網傳影片中的退役軍人是 Dwight Birdwell，從特寫照中可以明顯地看到拜登並沒有把勳章掛反，在《美聯社》 發布於YouTube的完整直播影片中，也可以看到拜登是從Dwight Birdwell 身後環繞過他的脖頸，將勳章掛在他胸前。
除此之外，《Snopes》、《路透社》（Reuters）、《India Today》等多家媒體也有對此進行查核，皆指出網傳說法為錯誤訊息，刻意誤導民眾。
綜合以上，傳言影片宣稱「拜登把獎章掛在越戰老兵背上」和事實不符，為錯誤說法。