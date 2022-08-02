駛近台灣！美雷根號航艦打擊群、兩棲攻擊艦戰力強大

美國眾議院議長裴洛西預定訪台，引起中國大動作反彈，美方的雷根號航空母艦、兩棲突擊艦美利堅號和的黎波里號則在台灣附近海域現身。（路透）

2022/08/02 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西預定將於今（2日）晚抵台訪問，中國對此暴跳如雷展開大動作軍事演習，但美方的雷根號航空母艦、兩棲突擊艦美利堅號和的黎波里號都在台灣附近海域現身，其戰力強大成為裴洛西訪台的堅實後盾。

據了解，雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）從南海往北航行，其艦上編制4個中隊的F/A-18E超級大黃蜂，分別為第27、102、115、195戰鬥機中隊，以及1個中隊的EA-18G咆哮者電子作戰機，亦即第141電戰機中隊。

請繼續往下閱讀...

雷根號航艦打擊群還包括3艘提康德羅加級巡洋艦，分別為安提坦號（USS Antietam）、昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）、希洛號（USS Shiloh），艦上配備魚叉飛彈、魚雷、反潛飛彈、反艦飛彈、防空飛彈。

此外，雷根號航艦打擊群還有由8艘驅逐艦組成的第15驅逐艦中隊，亦即貝瑞號（USS Barry）、班福特號（USS Benfold）、米利厄斯號（USS Milius）、希金斯號（USS Higgins）、霍華德號（USS Howard）、杜威號（USS Dewey）、拉爾夫．強森號（USS Ralph Johnson）、裴拉塔號（USS Rafael Peralta）。

這些驅逐艦火力包括戰斧飛彈、魚叉飛彈、魚雷等等，並可搭載海鷹直升機。除了海面上的戰力之外，雷根號航空母艦打擊群可能有數量不明的潛艦，能在暗中消滅威脅。

兩棲突擊艦美利堅號美利堅號（USS America），則是在日本九州佐世保附近部署，上面配置了20架最新型戰機F-35B，艦載火力還包括蝰蛇直升機、毒液直升機。兩棲突擊艦的黎波里號（USS Tripoli）則在日本沖繩附近作業，戰力配置和美利堅號基本雷同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法