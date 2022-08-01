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    裴洛西擬明晚訪台 美國就近部署航艦軍機保護

    裴洛西擬明晚訪台，美國就近部署航母軍機保護。（圖片來源：美國海軍網站、美聯社，本報合成。）

    裴洛西擬明晚訪台，美國就近部署航母軍機保護。（圖片來源：美國海軍網站、美聯社，本報合成。）

    2022/08/01 21:38

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕日經亞洲（Nikkei Asia）1日報導，儘管美國聯邦眾議院議長裴洛西亞洲行仍未確認赴台灣訪問，美國正在接近台灣的地方，就近部署航空母艦和大型軍機。此舉保護列為美國總統繼承第二順位的裴洛西訪台之行，意味濃厚。

    彭博（Bloomberg）今引述多家台媒報導，裴洛西料將在週二（2日）晚抵達台北，週三和蔡英文總統會面，台北市中心的多家旅館已經訂好，以接待裴洛西率領的美國會訪問團。稍早前，美國有線電視新聞網（CNN）今引述不具名名台、美政府高官指出，裴洛西即將訪問台灣，且料將在台灣過夜。

    日經報導指出，美國軍方原本反對裴洛西訪台，但現在轉為研究為裴洛西搭乘美軍C-40C行政專機創造出一個緩衝地區，為她繼續展開訪台行準備。

    根據日經報導，美國海軍在本區部署包括航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）已返回南海、兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）接近日本沖繩，美利堅號兩棲突擊艦（USS America）前方部署在日本九州佐世保。

    在更遠太平洋地區，美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）、兩棲攻擊艦艾薩克斯號（USS Essex，直升機船塢登陸艦）及其他36艘軍艦、3艘潛水艇都在夏威夷參與本週四將結束的「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）。

    同時，報導引述飛機追蹤網站指出，美國空軍2架HC-130J Combat King II救援機在多架波音KC-135空中加油機的陪伴下，已由美國安哥拉治市抵達沖繩美軍嘉手納基地。

    報導引述大阪桃山學院大學（St. Andrew's University）國際政治和國家安全教授松村昌廣表示，裴洛西訪問台灣比較是外交議題、而不是軍事議題，他懷疑中國方面是否軍事已準備好和美國對抗。

    針對裴洛西出訪，美國參謀首長聯席會議主席密利上週三表示，若議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，「我們將提供必要措施，確保一次安全的...他們訪問行程」。

    外電報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西最快明（2日）晚可能抵達台灣訪問，美軍已在南海、沖繩、九州佐世保基地部署艦艇軍機，應對北京可能的挑釁舉動。圖為裴洛西今抵達新加坡，和總理李顯龍會面。（法新社）

    外電報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西最快明（2日）晚可能抵達台灣訪問，美軍已在南海、沖繩、九州佐世保基地部署艦艇軍機，應對北京可能的挑釁舉動。圖為裴洛西今抵達新加坡，和總理李顯龍會面。（法新社）

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