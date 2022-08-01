裴洛西抵達亞洲 前美國官員：訪問馬來西亞後可能中途停台灣

前美國國防部官員唐安竹認為，由裴洛希率領的國會參訪團可能會在結束馬來西亞行程後，以「非正式」方式在台灣停留。（法新社）

2022/08/01 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團展開亞洲探訪行程，裴洛西辦公室公布訪問行程指出，代表團將前往新加坡、馬來西亞、南韓和日本訪問，公開行程並未提及台灣。新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）在推特發文表示，參訪團可能會在結束馬來西亞行程後，以「非正式」方式在台灣停留。

唐安竹曾在2011年至2018年期間擔任美國國防部中國、台灣和蒙古辦公室主任，唐安竹指出，國會代表團的第一站是新加坡，雖然裴洛西辦公室沒有提到台灣，但是這不代表國會代表團不會以「非官方形式」在台灣停留，這符合美國的「一中政策」，這是對於北京關切的「妥協」，而非「屈服」。

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唐安竹估計，國會代表團在訪問馬來西亞後，會在台灣進行一次非正式停留。唐安竹認為，北京可以接受這樣的結果，美方沒在行程中公開列出台灣，沒有讓台灣與其他4個主權國家並列，保留「非官方訪台」的空間。

唐安竹提到，這並不代表解放軍會對此停止釋出警訊，接下來解放軍可能會派遣軍機進入台灣的防空識別區或周邊空域。

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