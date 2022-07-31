若中國讓裴洛西受傷 共和黨議員：等同向美宣戰

美國聯邦眾議院議長裴洛西出訪亞洲，是否訪台成為最大焦點。（法新社）

2022/07/31 18:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西出訪亞洲，中國連日來文攻武嚇，警告不得訪問台灣，已在美國國內引發強烈批判，尤其不分黨派的國會議員接連力挺裴洛西，要求總統拜登必須向中國挑明，一旦裴洛西訪台期間受到傷害，「等同（向美）宣戰」。

共和黨籍佛州眾議員瓦爾茲（Michael Waltz）向《福斯新聞》表示，中國威脅要對裴洛西訪台採取「強而有力措施」，「這是不可接受的威脅，不論你怎麼看待美國政治，裴洛西都是美國的三號人物，在總統繼任順序上排名第二」，白宮應展現更堅定的立場，毫不含糊地聲援裴洛西。然而，白宮再次在關鍵時刻自亂陣腳，「我們又一次看到拜登政府未能清楚表明美國可以接受或不能接受什麼」。

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瓦爾茲呼籲拜登向中國表明，「萬一裴洛西訪台期間受到任何傷害，就等同宣戰」，這是美國人民現在必須聽到三軍統帥清楚說明的事。瓦爾茲曾是美國陸軍特種部隊、亦即鼎鼎大名的「綠扁帽」（Green Berets）部隊指揮官。

瓦爾茲也提到，一旦裴洛西退縮，就是習近平的宣傳勝利，對美國在印太地區盟友而言，更是一次無聲卻鮮明的外交示意，南韓、澳洲和日本等國可能會認為，自己在遭受習近平威脅時，也得不到美國聲援。

他還說，此次事件凸顯美國與後毛澤東時代中國政府談妥的「一中政策」已過時，美國必須明白告知中國，台灣將被視為一個民主的主權國家。

《野獸日報》（The Daily Beast）報導，眾院情報委員會的民主黨議員史沃威爾（Eric Swalwell）警告，若中國從俄羅斯入侵烏克蘭學到錯誤教訓，認為自己可以殘暴地妨礙台灣領土完整，而不用遭受名聲和經濟上的損失，那將是在玩火。

同黨的眾院外交委員會議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）則認為，中國該從烏俄戰爭了解到的事，正是「不要侵略台灣」。

眾院軍事委員會議員摩爾頓（Seth Moulton）進一步提到，若中國攻擊台灣，中方將遭受極大傷害；他建議國會和行政當局必須思索烏俄戰爭的啟示，努力協助強化台灣應對外來入侵的準備。

眾院美中工作小組議員康諾里（Gerald Connolly）則說，對赤裸裸的侵略展現堅定的抵抗意志是有效的，將可獲得更多支援。

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