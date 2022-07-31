美國猴痘疫情延燒 紐約市宣布進入公衛緊急狀態

紐約市於30日宣布進入公共衛生緊急狀態。圖為紐約市市景。（路透）

2022/07/31 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕猴痘疫情襲捲全球，目前全美確痘的診猴病例數已高達5189例，繼美國西部大城舊金山市（San Francisco）於本月28日宣布進入公共衛生緊急狀態後，紐約市也將於30日跟進，意圖減緩猴痘疫情對紐約的傷害。

根據《美聯社》報導指出，紐約市於29日累計通報了1345例猴痘確診個案，紐約市長亞當斯（Eric Adams）與衛生專員瓦桑（Ashwin Vasan）於30日表示，有高達15萬紐約市民可能面臨到感染風險，藉由進入公衛緊急狀態，紐約市府與衛生當局會比較容易控管猴痘的感染足跡。

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在亞當斯與瓦桑的共同聲明中提到：「這次猴痘疫情爆發，我們需要以一種緊急性、行動性與資源性的手段來面對，不論是在國家還是全球的層面上皆是如此，而公共衛生緊急狀態的發布反映了這個時刻的嚴峻性質。」

目前紐約是美國猴痘疫情的重災區，確診數字是全美最高；而加利福尼亞州則是以799名確診個案位居第二，舊金山目前則是通報了261的確診數字。

世界衛生組織（WHO）面對居高不下的疫情數字，已於23日將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），目前在全球有超過80個國家出現猴痘確診案例，超過2萬2000人感染猴痘病毒，巴西與西班牙也於近日出現死亡個案，作為最初幾例在非洲之外的死亡案例。

猴痘的傳染途徑主要以親密的肌膚接觸為主，患者大多數集中在男性族群上，亦有小孩、女性的感染案例，但是並不常見。在歐美地區的疫情災區之中，感染者有極高可能是經由男男性關係感染到該病毒。而儘管猴痘目前的致死率不高，各個國家還是對疫情嚴陣已待，希望能夠減少猴痘對人類社會的危害。

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