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    全球唯一生產猴痘疫苗 丹麥生技公司命運大翻轉

    丹麥巴伐利亞北歐生技公司位在哥本哈根郊區海勒魯普的總部。（法新社檔案照）

    丹麥巴伐利亞北歐生技公司位在哥本哈根郊區海勒魯普的總部。（法新社檔案照）

    2022/07/30 21:10

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》30日報導，隨著愈來愈多國家傳出猴痘病例，全球唯一一家研製猴痘疫苗的丹麥「巴伐利亞北歐」（Bavarian Nordic A/S）生技公司命運大翻轉，過去近20年來僅個位數國家採購，現在卻滿手訂單，不得不考慮1週7天、1天24小時開工生產，以應付暴漲的需求。

    據了解，巴伐利亞北歐公司用於預防猴痘的疫苗，在美國的商品名稱為Jynneos，在歐洲和加拿大則分別被稱為Imvanex和Imvamune。這款疫苗其實並非專門防範猴痘，而是該公司在美國政府資助下研發的天花疫苗。

    雖然致命性的天花已在40多年前絕跡，但活體病毒仍以研究為目的存於某些實驗室中，為了避免病毒因意外或人為蓄意再製及散布，才催生這款疫苗。

    巴伐利亞北歐公司執行長柴普林（Paul Chaplin）表示，在猴痘為全球公共衛生安全帶來新一輪威脅之前，僅6個國家下單採購Jynneos，且只有美國和加拿大儲備「有意義的存量」，反觀現在訂單從歐洲、中東、亞洲和美洲的數十個國家如雪片般湧入，包括英國在5月中旬傳出一些病例後，就直接搶光該公司手邊僅有的數萬劑，「我們和其他人一樣，沒意識到事情會變得多麼大條。」

    柴普林透露，他們原本僅根據訂單數量生產Jynneos，但過去幾週卯足全力提高產量，包括延後其他疫苗生產計畫，以及調整劑量分配，儘可能向愈多國家初步供貨。

    該公司1年原可生產3000萬劑疫苗，但已在評估全天候生產的可能性，以滿足需求。雖然各國也存有舊一代天花疫苗，但因副作用嚴重，僅在少數情況使用。莫德納等其他藥廠則剛起步，正常來說須費時數年才能推出新疫苗。

    柴普林坦言，全球缺貨情況十分嚴重，有些國家衛生單位甚至被迫只能施打2劑中的1劑，「現在有點像在流沙上奔跑」。

    該公司庫存還有140萬劑，是美國在2020年下的訂單，其中30萬劑已在6、7月出貨，其他則因為是在美國食品暨藥物管理局（FDA）尚未批准的設施生產，還未能進入美國。不過，美方已同意先供貨給其他國家。白宮近日透露，預計明年中以前收到690萬劑。

    在猴痘大爆發後，巴伐利亞北歐公司已6度上調全年財務展望，預計全年營收將增加超過1倍，達到約29億丹麥克朗（約119億台幣），原本推估一年虧損13億丹麥克朗（約54億台幣），現在看起來應可損益兩平。此外，5月中以來，該公司股價也已飆漲近3倍。

    世衛組織（WHO）傳染病風險防範機構負責人阮提姆（Tim Nguyen）表示，初步推算顯示，全球對猴痘疫苗的需求量在500萬至1000萬劑之間。

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