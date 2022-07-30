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    教宗：加拿大原住民所受對待 相當於種族滅絕

    天主教教宗方濟各在結束加拿大的6天訪問行程後表示，加拿大原住民受到的對待相當於種族滅絕。（歐新社）

    天主教教宗方濟各在結束加拿大的6天訪問行程後表示，加拿大原住民受到的對待相當於種族滅絕。（歐新社）

    2022/07/30 18:36

    〔中央社〕天主教教宗方濟各（Pope Francis）在結束加拿大的6天訪問行程後表示，加拿大原住民受到的對待相當於種族滅絕。他也提到鑒於年紀和健康，自己有退位的可能性。

    法新社報導，加拿大天主教會經營的寄宿學校曾虐待原住民，時間長達數十年，教宗此行親自向受虐的原住民倖存者道歉。

    教宗在返回羅馬的專機上告訴記者：「我（在加國）沒有說到這個詞彙，因為未出現在我腦海中，但我確實描述了種族滅絕。我請求原諒這個種族滅絕的過程。」

    與此同時，教宗也表示，他必須放慢腳步，不能再維持緊湊的國際旅行行程，他承認自己可能退休。

    在加拿大訪問期間，85歲的教宗因為膝蓋疼痛而以輪椅代步，他在教宗專機上告訴記者：「我不認為我有辦法維持跟過去一樣的旅行步調。」

    他說：「我認為在我這個年齡和受此（膝蓋）限制下，我必須稍微放自己一馬，才能為教會服務。或者，考慮退位的可能性。」

    根據美聯社，教宗強調他還沒想到要退休，但說「是有這個可能」，並表示教宗退位不是壞事。

    在機上的45分鐘記者會時，教宗說：「這不奇怪，這不是場災難。教宗可以換人做。」

    教宗說，儘管迄今他還沒有考慮過請辭，但他意識到至少必須要放慢腳步。

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