雪碧60年經典綠色瓶身將走入歷史 8/1起全面改成「透明色款」

擁有亮綠色瓶身的雪碧是大人小孩的最愛，如今這款經典配色的瓶身也將走入歷史。（美聯社）

2022/07/29 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕閃亮的綠色瓶身是大多數人對於碳酸飲料雪碧（Sprite）的第一印象，近日可口可樂公司（Coca-Cola）發出聲明，表示為了環境議題，將在8月1日起全面汰換超過使用60年的經典綠色瓶身，將改成透明色的塑膠容器。

綜合外媒報導，雪碧是可口可樂公司旗下一款風靡全球的碳酸飲料，它的綠色包裝自從西元1961年起從沒變過，是世界上不分老少對這款氣泡飲品的第一印象。然而，綠瓶雪碧的圖像近期將徹底改變，可口可樂公司日前發出聲明，表示他們致力於支持塑料包裝的循環經濟，因此將把難以回收再利用的綠色瓶身全面改成透明材質，期望能為環保議題盡一份心力。

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事實上，這款綠色的聚對苯二甲酸乙二酯（PET） 瓶身其實本來就可以回收再利用，但是基於它過於鮮明的亮綠色，讓它難以與其他純色的材質混合以製成新的瓶裝，反而大多數被用於像是衣服或是地毯等一次性商品，讓雪碧的瓶身包裝僅有回收利用的外表，但在最後卻還是淪為不可回收的垃圾，讓循環經濟的效益大打折扣。

過去可口可樂公司曾經有針對雪碧的包裝問題進行改良，於去年推出透明瓶身的雪碧來測試市場對於該品項的水溫，如今可口可樂宣布綠色瓶身退場，或許也象徵著透明瓶身的雪碧也將像綠色瓶身的雪碧一樣欣欣向榮。

雪碧只是可口可樂旗下其中一個為了環境因素而改動包裝的品項而已，他們擬將可口可樂公司的多款機能飲料、礦泉水和碳酸飲料皆改成透明瓶身，希望能夠促成循環經濟的最大效益。

可口可樂官方表示，雖然經典的綠色瓶身已不再，但他們會再創新專屬於雪碧獨特的視覺識別系統，改造商標以及它的包裝設計。

長期與可口可樂公司合作的資源再製公司R3Cycle（reprocessing company）對於他們的決定感到讚賞並指出，去除瓶身的色彩將能大大改善回收材料的品質，這個改變將能提升食用級再回收材質的可用性，只要乾淨的透明色雪碧瓶身被好好回收，將可以有效地促進塑膠循環經濟的效益。

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