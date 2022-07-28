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    攀巴基斯坦高峰 3名外籍登山家失蹤恐已死亡

    巴基斯坦一名官員今天表示，3名外國登山家在巴基斯坦最北部險峻的喀喇崑崙山脈上失蹤，恐已死亡。（法新社）

    巴基斯坦一名官員今天表示，3名外國登山家在巴基斯坦最北部險峻的喀喇崑崙山脈上失蹤，恐已死亡。（法新社）

    2022/07/28 21:15

    〔中央社〕巴基斯坦一名官員今天表示，3名外國登山家在巴基斯坦最北部險峻的喀喇崑崙山脈上失蹤，恐已死亡。

    全球一共有14座海拔超過8000公尺的高峰，其中5座就在巴基斯坦境內，目前正值攀登旺季。

    巴基斯坦北部吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（Gilgit Baltistan）旅遊單位一名高階政府官員告訴法新社，加拿大籍的卡提葉（Richard Cartier）和澳洲籍的伊金（Matthew Eakin）在世界第2高峰K2上失蹤，而英國籍的韓德森（Gordon Henderson）在攀登世界第12高峰布洛德峰（Broad Peak）下落不明。

    這名官員說：「在找到屍體之前，我們不能宣布他們死亡。我們祈禱能找到活著的人，但機會非常渺茫。」

    英國皇家空軍（Royal Air Force）在臉書上表示，空軍聯隊指揮官韓德森7月19日在海拔8051公尺的布羅德峰失蹤。伊金和卡提葉上週末在有「野蠻之峰」（Savage Mountain）之稱的K2上失蹤。

    根據巴基斯坦登山俱樂部（Pakistan Alpine Club）的數據，本季攻頂的紀錄驟降，140多人登頂海拔8611公尺的K2，其中20人為女性。

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