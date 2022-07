國會鐵娘子裴洛西訪台將創職涯巔峰 曾在天安門拉布條抗中

2022/07/28 22:28

〔編譯楊芙宜/台北報導〕美聯社報導,美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)計畫訪問台灣之行,將她對推向強硬外交顛峰;儘管中國不斷升高對裴洛西訪台的威脅,拜登政府試圖致力平衡高風險的美中關係,訪台行將成為這位領導國會眾院最久、層級最高國會議員以及美國總統第二順位繼任者的職涯顛峰。

報導說,裴洛西以對中國強硬開啟政治生涯,她在1991年還是新科國會議員,和資深議員訪問中國時,就敢在天安門廣場拉開支持民主的黑布條抗議;當時媒體拍下裴洛西等3位美國議員拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的黑布條,中國武警很快趕到,一行人還遭到短暫拘留。這時,離1989年天安門學生民主運動遭武力鎮壓僅2年。

當時,裴洛西在被錄到的一段畫面上說,「他們(中國官方)過去兩天以來一直告訴我們,中國有言論自由」。

逾30年後,裴洛西計畫訪問台灣之行將她對中國的外交強硬立場推向最顛峰,此事已造成華府和北京最高層關係緊張,部分官員擔憂此行結果恐帶有挑釁意味。

報導引述華府人權倡議團體「爭取香港運動」(The Campaign for Hong Kong)總裁朱牧民(Samuel Chu)表示,1991年那次中國訪問對裴洛西產生深刻而且持久的影響,成為她日後領導風格的基礎;現在,裴洛西打算要訪問台灣,「這就是議長本人認同的部分展現」,不是一時、一次性公關噱頭,「30年後,她(和中國民運人士)仍有連結」。

朱牧民的父親為香港「占中三子」之一朱耀明牧師,而朱耀明正是裴洛西30年前和其他眾議員訪問香港時會見的人士之一。

裴洛西多年來為中國人權發聲,1993年就曾致力反對北京申辦夏季奧運會、後來也反對北京申辦2008年奧運會;她尋求將中國的貿易地位與人權紀錄掛鉤,致力確保中國必須受到監督,才能進入世界貿易組織(WTO)。

裴洛西還常不吝親身肢體動作表態,以挑戰中國,包括2009年她曾將呼籲釋放政治犯的信函親手交給時任中國國家主席胡錦濤。幾天後,裴洛西回到華府,在國會一場紀念天安門事件20週年的演說中指出,儘管中國是一個非常重要國家、美中關係也很重要,「但是經濟體規模、國家大小、關係深淺,不代表我們不應挺身而言」。

裴洛西當時說,「我曾說過,如果我們不大聲說出對於中國和西藏人權的擔憂,我們就喪失談論世界上任何其他國家人權的一切道德權威」。

報導說,美國兩黨國會議員都對裴洛西這趟可能的台灣行展現支持,將此行視為重要外交任務,作為和美國政府行政部門平起平坐的立法部門表態。

聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲(Robert Menendez)表示,如果我們容許中國就誰可以、誰不可以訪問台灣這件事說三道四,那麼台灣將會遭到孤立,「我們不可以讓中國這樣幹。現在,她(裴洛西)得作出判斷,看此刻出訪是否最有意義」。

