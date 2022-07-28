國會鐵娘子裴洛西訪台將創職涯巔峰 曾在天安門拉布條抗中

美國聯邦眾議院議長裴洛西為國會鐵娘子，多年來支持民主、對抗共產中國不遺餘力，她曾在1991年訪問中國時，就在天安門前拉布條抗議，當時離六四天安門事件僅2年、並遭到中國武警短暫拘留。（路透）

2022/07/28 22:28

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美聯社報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫訪問台灣之行，將她對推向強硬外交顛峰；儘管中國不斷升高對裴洛西訪台的威脅，拜登政府試圖致力平衡高風險的美中關係，訪台行將成為這位領導國會眾院最久、層級最高國會議員以及美國總統第二順位繼任者的職涯顛峰。

報導說，裴洛西以對中國強硬開啟政治生涯，她在1991年還是新科國會議員，和資深議員訪問中國時，就敢在天安門廣場拉開支持民主的黑布條抗議；當時媒體拍下裴洛西等3位美國議員拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的黑布條，中國武警很快趕到，一行人還遭到短暫拘留。這時，離1989年天安門學生民主運動遭武力鎮壓僅2年。

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當時，裴洛西在被錄到的一段畫面上說，「他們（中國官方）過去兩天以來一直告訴我們，中國有言論自由」。

逾30年後，裴洛西計畫訪問台灣之行將她對中國的外交強硬立場推向最顛峰，此事已造成華府和北京最高層關係緊張，部分官員擔憂此行結果恐帶有挑釁意味。

報導引述華府人權倡議團體「爭取香港運動」（The Campaign for Hong Kong）總裁朱牧民（Samuel Chu）表示，1991年那次中國訪問對裴洛西產生深刻而且持久的影響，成為她日後領導風格的基礎；現在，裴洛西打算要訪問台灣，「這就是議長本人認同的部分展現」，不是一時、一次性公關噱頭，「30年後，她（和中國民運人士）仍有連結」。

朱牧民的父親為香港「占中三子」之一朱耀明牧師，而朱耀明正是裴洛西30年前和其他眾議員訪問香港時會見的人士之一。

裴洛西多年來為中國人權發聲，1993年就曾致力反對北京申辦夏季奧運會、後來也反對北京申辦2008年奧運會；她尋求將中國的貿易地位與人權紀錄掛鉤，致力確保中國必須受到監督，才能進入世界貿易組織（WTO）。

裴洛西還常不吝親身肢體動作表態，以挑戰中國，包括2009年她曾將呼籲釋放政治犯的信函親手交給時任中國國家主席胡錦濤。幾天後，裴洛西回到華府，在國會一場紀念天安門事件20週年的演說中指出，儘管中國是一個非常重要國家、美中關係也很重要，「但是經濟體規模、國家大小、關係深淺，不代表我們不應挺身而言」。

裴洛西當時說，「我曾說過，如果我們不大聲說出對於中國和西藏人權的擔憂，我們就喪失談論世界上任何其他國家人權的一切道德權威」。

報導說，美國兩黨國會議員都對裴洛西這趟可能的台灣行展現支持，將此行視為重要外交任務，作為和美國政府行政部門平起平坐的立法部門表態。

聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）表示，如果我們容許中國就誰可以、誰不可以訪問台灣這件事說三道四，那麼台灣將會遭到孤立，「我們不可以讓中國這樣幹。現在，她（裴洛西）得作出判斷，看此刻出訪是否最有意義」。

Two years after protestors were met with violence & death, I joined my colleagues in unfurling a banner in Tiananmen Square which read: “To those who died for democracy.”



To this day, we are firmly committed to standing up against China’s abuses of human rights. pic.twitter.com/JFdPoVNmpr — Nancy Pelosi （@SpeakerPelosi） June 4, 2020

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