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    烏官員：俄國飛彈擊中首都週遭軍事基地 造成軍隊傷亡

    烏官員：俄國飛彈擊中首都週遭軍事基地，造成軍隊傷亡。（歐新社、路透社，本報合成。）

    烏官員：俄國飛彈擊中首都週遭軍事基地，造成軍隊傷亡。（歐新社、路透社，本報合成。）

    2022/07/28 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭今（28）日表示，俄羅斯以遠程武器攻擊了首都基輔（Kyiv）附近的一座軍事基地，並造成了一些傷亡。

    《法新社》報導，烏克蘭軍官格羅莫夫（Oleksiy Gromov）向媒體透露，大約在格林威治標準時間凌晨2點（台灣時間28日上午10點）左右，俄羅斯人對著在柳季日（ Lyutizh）的軍事基地發射了6枚「口徑」（Kalibr）飛彈。這座軍事基地位於基輔北方約30公里處。

    格羅莫夫指出，這些飛彈估計是從克里米亞半島（Crimea）射來，然而防空系統只攔下1枚，導致1棟建築被毀，另外2棟受損；另外本日烏北切爾尼戈夫（Chernigiv）地區也遭到砲擊，而砲火來自白俄羅斯境內。格羅莫夫稱，烏克蘭軍隊的確因此蒙受損失。

    《法新社》表示，這種烏克蘭承認俄羅斯對軍事設施的攻擊取得成效的情況極為罕見。

    格羅莫夫也提到，烏軍正在南方的赫爾松地區（Kherson）展開反攻，過去3星期內已奪回3座村莊；而在東方戰線，俄軍正朝著西維爾斯克（Siversk）以及巴克馬特（Bakhmut）兩座重鎮進軍，格羅莫夫說，那裡的戰況「很艱難，但完全在掌握中。」

    烏克蘭官員指出，俄羅斯本日再度以「口徑」巡弋飛彈（如圖）發動攻擊。（歐新社）

    烏克蘭官員指出，俄羅斯本日再度以「口徑」巡弋飛彈（如圖）發動攻擊。（歐新社）

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