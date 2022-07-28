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    美國芝麻街樂園歧視黑人挨告 過程被拍下PO網求償7億台幣

    美國費城（Philadelphia）郊外一間芝麻街主題樂園（Sesame Place Philadelphia），一名角色刻意冷落兩名非裔女孩挨告。（美聯社）

    美國費城（Philadelphia）郊外一間芝麻街主題樂園（Sesame Place Philadelphia），一名角色刻意冷落兩名非裔女孩挨告。（美聯社）

    2022/07/28 20:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國費城（Philadelphia）郊外一間芝麻街主題樂園（Sesame Place Philadelphia），一名角色刻意冷落兩名非裔女孩，女孩的母親將此影片PO網並以種族歧視為由起訴該樂園求償2500萬美元（約台幣7億4966萬元）。

    根據《美聯社》報導，其中一個女孩的母親在IG上發布一段9秒的影片並稱「我永遠不會再踏入@sesameplace（芝麻廣場）」，影片中顯示角色羅西塔（Rosita）與一名白人兒童與婦女擊掌後，卻在兩名非裔女孩面前示意「不」後，從兩個女孩身邊離開。

    隔天芝麻街主題樂園在兩次的聲明中表示，該公園及其員工抱持「各種形式的包容性和平等」；該聲明還指出，表演者有時會錯過擁抱的請求，因為他們所穿的服裝限制了他們的視線，並再次道歉並承諾「會做得更好」，其中包括對員工的包容性培訓。

    該影片與聲明在網上掀起軒然大波，這名媽媽也將芝麻街主題樂園以種族歧視為由告上法院，求償2500萬美元（約台幣7億4966萬元），他們的委任律師馬爾科姆·拉夫（Malcolm Ruff）表示：「我們並不想老是做出種族（歧視）的結論，但遺憾的是，這一連串事實下來只能做出一個合理的推論。」

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