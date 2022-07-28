為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印度喝假酒事件死傷人數攀升 至少36人死、50人住院

    印度月光酒事件至少造成36人死亡，50人住院。（美聯社）

    印度月光酒事件至少造成36人死亡，50人住院。（美聯社）

    2022/07/28 12:45

    〔即時新聞／綜合報導〕西印度古吉拉特邦（Gujarat state）的博塔德（Botad）及阿默達巴德（Ahmedabad），驚傳飲用月光酒（Moonshine）造成數十人死傷的意外。

    根據CNN報導，印度警方指西印度假酒事件，已經至少造成36人死亡，50人住院，警方已逮捕了10人，並查扣475公升的月光酒，當地警察局長巴帝亞（Ashish Bhatia音譯）表示，被捕的一名男子在當地工廠偷走甲醇並轉手賣給朋友，後者將甲醇兌水稀釋後出售。

    根據世界銀行（Ｗorld Bank）表示，雖然在古吉拉特邦販售月光酒是犯法行為，然而在部分的印度地區，買賣私酒其實是合法的，事實上飲用這種「國民酒精」造成死傷事件並不是第一次，2019年2月就曾發生兩起因為私酒死傷的案件，也促使當局開始打擊私酒販售。

    月光酒早期是美國農民為了維持生計，私下趁著微弱月光偷偷進行蒸餾的烈酒。通常在小村莊釀造後，運送到城市進行販售，價格至少可以翻3倍。

    根據美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，飲用甲醇會噁心、嘔吐，並造成心臟或呼吸系統的衰竭。同時會引發頭暈、頭痛、嗜睡、肌肉不協調等症狀，最終可能導致失明或死亡。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印度再爆假酒中毒 古吉拉特邦已知30死
    2022/07/27 00:01

    印度再爆假酒中毒 古吉拉特邦已知30死
    假酒中毒！ 印度各地才解除禁酒令 馬上傳至少25死
    2021/05/31 21:23

    假酒中毒！ 印度各地才解除禁酒令 馬上傳至少25死

    科技走廊帶動就業人口 這區還有絕版2字頭好宅
    印度假酒案死亡人數激增 至少86人喪命
    2020/08/02 10:09

    印度假酒案死亡人數激增 至少86人喪命
    印度假酒案傷亡持續攀升 至少133死225送醫
    2019/02/24 15:34

    印度假酒案傷亡持續攀升 至少133死225送醫

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播