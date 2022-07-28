印度喝假酒事件死傷人數攀升 至少36人死、50人住院

印度月光酒事件至少造成36人死亡，50人住院。（美聯社）

2022/07/28 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕西印度古吉拉特邦（Gujarat state）的博塔德（Botad）及阿默達巴德（Ahmedabad），驚傳飲用月光酒（Moonshine）造成數十人死傷的意外。

根據CNN報導，印度警方指西印度假酒事件，已經至少造成36人死亡，50人住院，警方已逮捕了10人，並查扣475公升的月光酒，當地警察局長巴帝亞（Ashish Bhatia音譯）表示，被捕的一名男子在當地工廠偷走甲醇並轉手賣給朋友，後者將甲醇兌水稀釋後出售。

根據世界銀行（Ｗorld Bank）表示，雖然在古吉拉特邦販售月光酒是犯法行為，然而在部分的印度地區，買賣私酒其實是合法的，事實上飲用這種「國民酒精」造成死傷事件並不是第一次，2019年2月就曾發生兩起因為私酒死傷的案件，也促使當局開始打擊私酒販售。

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月光酒早期是美國農民為了維持生計，私下趁著微弱月光偷偷進行蒸餾的烈酒。通常在小村莊釀造後，運送到城市進行販售，價格至少可以翻3倍。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，飲用甲醇會噁心、嘔吐，並造成心臟或呼吸系統的衰竭。同時會引發頭暈、頭痛、嗜睡、肌肉不協調等症狀，最終可能導致失明或死亡。

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