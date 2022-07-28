日本山口市猴害猖狂連成人都咬 26日靠麻醉槍捕獲1隻公猴處死

日本山口市有嚴重猴害，一名住戶拍到猴子在門外虎視眈眈的模樣。（美聯社）

2022/07/28 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕日本山口縣山口市有嚴重「猴害」問題，從新生兒、成年男性到老人都成受害對象，山口市無可奈何祭出麻醉槍，26日成功捕獲公潑猴一隻，鑑於公猴具有對人攻擊性，因此將其處死。

綜合日媒報導，截至27日中午，山口市因為猴子攻擊而受傷人數已經累計到58人，傷者甚至包括成年男性。猴子相當聰明，雙手也很靈活，甚至已經學會破壞紗窗，入侵住宅案例多，傷者中34人便是在家中遇襲。

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面對兇暴的猴子，山口市無可奈何，日前展開捉捕行動，並祭麻醉槍伺候，也呼籲市民關好門窗自保，若看見猴子，應盡速通報處理，不要刺激對方。

本月25日，山口農業高中有一名50多歲職員遭猴子從背後偷襲，左腳被抓傷；26日下午5時50分許，市政府委託業者獲報後出動，在校地內靠麻醉槍成功將其捕捉，整體作業耗時約35分鐘。被捕捉到的猴子推測為4歲的公猴，體長48.9公分，體重6.9公斤，有傷人的可能性，因此將其處死。

雖然這次捕捉行動成功，但在此之後，光截至27日中午就又有6起猴襲事件，山口市捕猴行動目前仍在持續進行中。

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