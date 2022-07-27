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    吃貨攔路虎！大象攔截甘蔗車 強索「過路費」才放行

    印度生態保護家卡司旺（Parveen Kaswan）於推特分享大象索取「過路費」影片。（圖擷取自推特，本報合成。）

    印度生態保護家卡司旺（Parveen Kaswan）於推特分享大象索取「過路費」影片。（圖擷取自推特，本報合成。）

    2022/07/27 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕近來網路流傳一則大象攔車索要「過路費」的影片，兩頭大象擋在一輛裝滿甘蔗的卡車面前，只見一人站在車頂，向路邊扔下一綑綑甘蔗，這兩頭大象才心滿意足讓路。

    根據外媒報導，印度生態保護家卡司旺（Parveen Kaswan）24日在推特分享這則影片，還附上幽默的標題「你怎麼稱呼這種稅」？影片中，可以看見一頭成年大象和一頭小象擋在一輛裝滿甘蔗的卡車面前，只見一個站在卡車車頂上的男子，不斷向路邊拋下一綑綑甘蔗，大象這才滿意讓路，退到路邊爽吃甘蔗。

    這則影片目前已有超過200萬的觀看次數，有網友幽默回應道，人類正在通過大象的領地，因此徵收的「稅」是合理的。

    卡司旺後續發文也提到，雖然這個畫面看起很有趣，但建議不要餵食野生動物。他強調，若野生動物習慣這種易得的美味食物，這會使牠們在棲息地以外的人類聚集地附近遊蕩，而許多意外就是這樣發生的。

    印度生態保護家卡司旺（Parveen Kaswan）於推特分享大象索取「過路費」影片。（圖擷取自推特）

    印度生態保護家卡司旺（Parveen Kaswan）於推特分享大象索取「過路費」影片。（圖擷取自推特）

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