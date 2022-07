吃貨攔路虎！大象攔截甘蔗車 強索「過路費」才放行

2022/07/27 22:39

〔即時新聞/綜合報導〕近來網路流傳一則大象攔車索要「過路費」的影片,兩頭大象擋在一輛裝滿甘蔗的卡車面前,只見一人站在車頂,向路邊扔下一綑綑甘蔗,這兩頭大象才心滿意足讓路。

根據外媒報導,印度生態保護家卡司旺(Parveen Kaswan)24日在推特分享這則影片,還附上幽默的標題「你怎麼稱呼這種稅」?影片中,可以看見一頭成年大象和一頭小象擋在一輛裝滿甘蔗的卡車面前,只見一個站在卡車車頂上的男子,不斷向路邊拋下一綑綑甘蔗,大象這才滿意讓路,退到路邊爽吃甘蔗。

這則影片目前已有超過200萬的觀看次數,有網友幽默回應道,人類正在通過大象的領地,因此徵收的「稅」是合理的。

卡司旺後續發文也提到,雖然這個畫面看起很有趣,但建議不要餵食野生動物。他強調,若野生動物習慣這種易得的美味食物,這會使牠們在棲息地以外的人類聚集地附近遊蕩,而許多意外就是這樣發生的。

