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    捷克森林大火延燒德國東部 居民緊急撤離

    野火在薩克森瑞士國家公園蔓延，東部薩克森已經開始拉響災難警報。（美聯社）

    野火在薩克森瑞士國家公園蔓延，東部薩克森已經開始拉響災難警報。（美聯社）

    2022/07/26 21:45

    〔中央社〕在凶猛熱浪侵襲後，森林大火席捲德國東部，德國地方官員今天預計將進行更多疏散工作。

    法新社報導，隨著野火在薩克森瑞士國家公園（Saxon Switzerland National Park）蔓延，東部薩克森（Saxony）當局已啟動巴特尚道（Bad Schandau）地區的「災難警報」。

    官員說，警報是因國家公園內「持續且嚴重的森林火災」而發布，該公園位於捷克共和國邊境。

    這場大火起自捷克北部邊境的波希米亞瑞士國家公園（Bohemian Switzerland National Park）。捷克當局昨天已自該地區疏散數十人。

    橫跨兩國邊境的國家公園是歐亞猞猁（Eurasian lynx）和遊隼（peregrine falcon）等稀有物種的家園。

    此外，薩克森北方、布蘭登堡（Brandenburg）鄰近地區也發生森林大火。昨天下午，官員宣布當地出現「災難情況」。

    易北－埃爾斯特（Elbe-Elstar）地區當局表示，因火勢持續延燒，他們計劃今天進行進一步疏散，周邊地區已有約700人撤離。

    官員表示，「目前無法估計火勢何時可以得到控制」，僅稱可能需要數天時間。目前約有350人正協助滅火，大火延燒面積已達到850公頃。

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