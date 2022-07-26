高溫導致手機過熱？專家建議「這樣做」來降溫

為預防手機過熱導致「中暑」，專家建議大家盡可能「減少使用手機」，也特別提醒「請勿放入冰箱內」來試圖降溫。示意圖。（歐新社）

2022/07/26 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕高溫導致手機過熱？不僅人類被極端高溫影響身體健康，連日常必需品之一的「手機」，也飽受屢破紀錄的高溫折磨。與人類不同的是，手機並不會流汗，以致於使用者無法立即得知手機的「健康狀況」，為預防它們過熱導致「中暑」，專家建議大家盡可能「減少使用手機」，也特別提醒「請勿放入冰箱內」來試圖降溫。

據《BBC》報導，來自英國利茲貝克特大學（Leeds Beckett University）電子與電氣工程高級講師米靈頓（Roz Wyatt-Millington）博士表示，就像人類在高溫下仍會努力維持身體基本機能一樣，手機內建的芯片等零件也是，即便在高溫之下也會持續運作著，「不幸的是，手機反而會在這過程中產生熱能，隨著手機溫度越來越高，處理器會試圖阻止自身過熱，結果就會導致手機運作速度變慢」，並提到一般電子產品的設計，主要是在攝氏35 度以下的環境裡工作。

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對於手機電池的儲存電量，米靈頓博士則表示，「它本身的設計就是要在特定溫度下工作，若是溫度變越熱，就得消耗越多電量」，而且電池很難快速降溫，意味著它的壽命會更快被耗盡。此外米靈頓博士還補充說道，「我們經常在戶外陽光下，調高手機螢幕的亮度，這也會導致手機消耗更多的電量」。

如何讓手機在高溫之下，依然仍能保持「涼爽」？米靈頓博士首先建議大家，「千萬不要讓陽光直射手機，這是最大的禁忌」，另提到不要將手機留在車子內，盡可能放置在陰涼處，若是可以的話，放置在風扇前最佳。

米靈頓博士還建議大家，減少手機在過熱狀態下充電，「因為在這個過程中，反而會導致手機產生更多熱能」，並提到減少使用手機的次數、讓它消耗的電量越少，對手機的健康越好，「如果感覺手機用起來很吃力了，把它關掉幾分鐘，等它冷卻下來後，再重新啟動」，另補充提到，使用手機時可以關掉不必要的程式或頁面，也能達到減少耗能的效果。

最後米靈頓博士提醒大家，「請勿將手機放入冰箱或冰袋內」，溫度驟變對手機來說是非常糟糕的情況，而且很有可能讓手機內殘留冰，並在使用時融化變成水，進而影響手機的運作。

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