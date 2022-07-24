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    連日高溫「三太子中暑昏倒」影片瘋傳 網：辛苦錢耶

    網路上昨日瘋傳一段畫面，為一名在廟會上裝扮成三太子的陣頭人員，疑因天氣太熱，跳到一半當場昏倒在地。（圖擷自「台灣新聞記者聯盟資訊平台（Taiwan Journalists Union）」）

    網路上昨日瘋傳一段畫面，為一名在廟會上裝扮成三太子的陣頭人員，疑因天氣太熱，跳到一半當場昏倒在地。（圖擷自「台灣新聞記者聯盟資訊平台（Taiwan Journalists Union）」）

    2022/07/24 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣炎熱，全台氣溫頻創新高，網路上昨日瘋傳一段畫面，為一名在廟會上裝扮成三太子的陣頭人員，疑因天氣太熱，跳到一半當場昏倒在地，現場人員見狀趕忙上前關心，看到影片的網友也紛紛表示「這真的會熱到出事」。

    包含「爆料公社」、「台灣遊覽、貨卡車自救聯盟」、「新竹爆料公社」等多個臉書社團昨晚都分享一段，「連三太子都熱到中暑了」的影片，根據「台灣新聞記者聯盟資訊平台（Taiwan Journalists Union）」指出，該段影片來自「高雄-海馬-天橋說書人」，影片中看到原本在廟會中不斷起舞的三太子，跳到一半突後往後退，最後更直接躺落在地上，多名工作人員見狀也趕緊上前關心。

    這段影片在多個社群瘋傳後也引發熱議，網友紛紛表示「真的好辛苦，這天氣」、「現在真的太熱了」、「辛苦錢耶，這樣會出人命的」、「辛苦陣頭人員了！」、「神將裡面的溫度絕對比外面高，而且扮演神將的角色，還要配合腳步」，也有人標註認識的廟會朋友「天氣太熱有出陣頭要注意成員身體情況，有任何不舒服就換人休息」。

    另有網友則留言稱「如果真的神明附身還會中暑嗎」、「可能太子爺沒降駕」、「神明護體也沒辦法擋住高溫」、「三太子說：我以前的時期還沒有溫室效應！」、「辛苦陣頭人員了！」

    網路上昨日瘋傳一段畫面，為一名在廟會上裝扮成三太子的陣頭人員，疑因天氣太熱，跳到一半當場昏倒在地。（圖擷自「台灣新聞記者聯盟資訊平台（Taiwan Journalists Union）」）

    網路上昨日瘋傳一段畫面，為一名在廟會上裝扮成三太子的陣頭人員，疑因天氣太熱，跳到一半當場昏倒在地。（圖擷自「台灣新聞記者聯盟資訊平台（Taiwan Journalists Union）」）

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