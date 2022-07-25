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    熱浪真的熱死人 工會聯盟盼歐盟實施工作高溫限制

    歐洲國家近期頻遭熱浪侵襲，歐洲工會聯盟為此要求歐盟執行委員會（European Commission），針對戶外作業的勞工實施高溫限制。圖為示意圖。（美聯社）

    歐洲國家近期頻遭熱浪侵襲，歐洲工會聯盟為此要求歐盟執行委員會（European Commission），針對戶外作業的勞工實施高溫限制。圖為示意圖。（美聯社）

    2022/07/25 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家近期頻遭熱浪侵襲，西班牙上週更傳出有多名工人中暑身亡，歐洲工會聯盟（ETUC）為此要求歐盟執行委員會（European Commission），針對戶外作業的勞工實施高溫限制。

    外媒報導指出，西班牙近日遭遇熱浪侵襲，首都馬德里上週更傳出有3名工人中暑身亡，報導指目前雖有少數的歐盟會員國有規劃在過熱環境中的工作時數限制，但各國規定不一，大多數歐盟國家都也沒有針對工作場所的最高溫度立法。

    對此歐洲工會聯盟（ETUC）向歐盟執行委員會（European Commission）提出，應針對戶外作業的勞工實施高溫限制。EUTC副秘書長史塔爾（Claes-Mikael Stahl）指出，勞工每天都處於氣候危機的前線，他們需要保護措施來應對極端氣溫不斷飆升的危險。

    該工會也指出，像是目前沒有工作溫度限制的法國，在2020年就有12名工人因高溫而死亡。至於上週有3名工人死亡的西班牙，只有對一些職業作出高溫限制規定。

    據歐盟研究機構「歐盟基金會」（Eurofound）統計，目前歐盟國家有23%的勞工，有1/4的時間暴露在高溫下。在農、工產業方面，這項數據則會上升到36%，在營造業工人中則是增至38%。

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