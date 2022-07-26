人權律師常瑋平庭審 法國駐中大使館發文相挺

中國人權律師常瑋平。（圖擷取自臉書「Free Chang Weiping-常玮平」）

2022/07/26 10:26

〔中央社〕被指涉嫌顛覆國家政權罪的中國人權律師常瑋平，今天在陝西鳳縣不公開庭審。法國駐中國大使館昨天發文表示，與常瑋平及其家人同在，表達對他個人和對中國人權律師群體的支持。

微博帳號「法國駐華大使館」25日下午發文指出，常瑋平將於26日面臨不公開審理，在庭審臨近之際，法國駐華大使館與常瑋平律師及其家人同在，並重申對致力於促進中國法治的人權律師的支持。

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常瑋平的妻子陳紫娟昨天抵達鳳縣，想要旁聽常瑋平庭審。她在社群平台推特（Twitter）發文，表示自己一出高速道路就被許多警察和車輛包圍、勸返，陝西常瑋平專案組並以疫情為由非法拘禁她幾個小時。

今天早上9時許，陳紫娟再發文表示：「開庭了，我和孩子還被圍堵在高速出口。」

常瑋平因參加2019年底維權人士發起的「廈門聚會」，2020年1月被陝西省寶雞市公安局指定居所監視居住12天，期間受到酷刑。

2020年10月，再次以涉嫌煽顛罪名被指定居所監視居住，2021年4月被以涉嫌顛覆國家政權罪逮捕，律師會見時爆出指居期間遭遇嚴重酷刑。此案多次延期，2022年4月2日起訴到寶雞中院。

去年7月9日，第5屆中國人權律師節暨「709大抓捕」6週年線上大會舉行，籌辦大會的多個台、美民間團體將2021年「中國人權律師獎」頒給仍被中國政府關押的人權律師常瑋平、丁家喜。

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