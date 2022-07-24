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    中共嗆聲祭軍事回應 華郵：美軍擬派航母、戰機護航裴洛西訪台

    美眾議院議長裴洛西擬於8月訪台的消息一出，引發各界熱議。（彭博）

    美眾議院議長裴洛西擬於8月訪台的消息一出，引發各界熱議。（彭博）

    2022/07/24 21:16

    〔即時新聞／綜合報導〕英國《金融時報》上週二（19日）披露美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）打萬8月訪台，引發中方跳腳反對。對此，《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）透露，為防範中國有所動作，美國軍方正擬定保護措施，考慮在裴洛西出訪時，出動戰機或航母護航。

    裴洛西打算造訪台灣的消息一出，引發各界熱議，中國官方第一時間表示反對，要求美方恪守一中原則，公開警告將對裴洛西訪台一事採取「強烈措施」。23日有知情人士還向《金融時報》表示，中共私底下向華府抗議時，措辭比以往都還要強硬，甚至揚言不排除軍事回應。據悉，白宮正評估中方威脅的虛實，以及中方是否打算透過「邊緣政策」，刻意將局勢推升至衝突邊緣，以增加自身籌碼，施壓裴洛西放棄訪台。

    美國外交政策專家羅金23日則透過《華盛頓郵報》發表專欄文章 指出，裴洛西作為民主國家的立法者，當然有權力不受中方干涉下造訪台灣，但考慮到台海情勢升級，裴洛西此行的風險不容小覷，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、參謀長聯席會議主席密利（Mark A. Milley）、國安委員會印太政策協調員坎貝爾（Kurt M. Campbell）等高官也都向裴洛西報告相關情報評估與軍事計劃，希望裴洛西好好斟酌。

    羅金表示，白宮不太可能公開要求裴洛西推遲訪台行程，因為這會讓拜登政府看起來相當軟弱，也會讓北京認為其強硬威脅有效，進而誤會自己真的對美國代表團訪台有否決權。不過另一方面，美國官員也擔心，若裴洛西訪台成行，中共就會認為拜登政府支持，導致美中關係更加緊張，可實際上美國議長有決定自己出行的權力，總統無權干涉。

    羅金透露，按照國會代表團赴台灣的正常程序，裴洛西將乘坐軍用飛機，為此美國軍方正在制定保護裴洛西訪團的方案，正在考慮的措施包括派出航母或戰機進行近距離空中支援。但這很可能會被中方視為侵略舉動，因此最好的情況，就是裴洛西與拜登達成協議，讓政府對外立場一致，並改由其他議員代替她訪台，避免丟了面子。

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