為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武新知》機器狗配備步槍自動射擊 「人類終極恐懼」畫面曝光

    機器狗射擊畫面。（圖翻攝自YouTube）

    機器狗射擊畫面。（圖翻攝自YouTube）

    2022/07/23 13:13

    〔即時新聞／綜合報導〕近日一段獵奇影片在網路上爆紅，影片中是一隻背上裝載步槍的機器狗對著射擊場標靶開槍，不少網友對此畫面感到恐懼，質疑它是否對人類生命構成重大威脅。

    《The Drive》報導，這則影片的發布者是俄羅斯企業家兼發明家阿塔瑪諾夫（Alexander Atamanov），在影片中可以看到機器狗在射擊場走動，並對著標把開槍；阿塔瑪諾夫出生於俄羅斯，不過他於2014年在美國創辦航空技術公司HOVERSURF。

    報導指出，機器狗似乎不是由阿塔瑪諾夫設計，其外型特徵與UnitreeYusu公司在網路上販售的商品類似，售價約為3000美元（新台幣8.9萬元），至於它身上的槍枝，則類似俄羅斯PP-19-01「勇士」（Vityaz）衝鋒槍，但也可能是「Saiga 」半自動步槍。

    報導指出，雖然影片看起來有點嚇人，但這類科技在真實世界中卻有軍事應用上的價值，機器狗不僅用於偵蒐，配備槍枝還能具有其戰場優勢。

    去年在「美國陸軍協會2021年會暨博覽會」（AUSA），也展出由美國「幽靈機器人」公司（Ghost Robotics） 和軍火商「SWORD International」所打造的「殺手機器狗」，背上裝載6.5毫米口徑狙擊槍（6.5 creedmoor sniper），當時也引起網友震撼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    機器狗找到工作了！負責巡邏龐貝古城
    2022/03/29 09:25

    機器狗找到工作了！負責巡邏龐貝古城
    秘密武器！美墨移民問題嚴重 美國政府將派「機器狗」出勤巡邏
    2022/02/11 16:47

    秘密武器！美墨移民問題嚴重 美國政府將派「機器狗」出勤巡邏

    榮馥大院自住客青睞 3房尺度完勝
    審判日近了？美「殺手機器狗」亮相 1.2公里內精準狙擊
    2021/10/13 20:12

    審判日近了？美「殺手機器狗」亮相 1.2公里內精準狙擊
    你何方神聖？見到「機器狗翻跟斗」 柴犬嚇歪臉後退兩步
    2021/02/10 19:00

    你何方神聖？見到「機器狗翻跟斗」 柴犬嚇歪臉後退兩步

    前擁花園‧後環大海 家是提升幸福感
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播