軍武新知》機器狗配備步槍自動射擊 「人類終極恐懼」畫面曝光

機器狗射擊畫面。（圖翻攝自YouTube）

2022/07/23 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕近日一段獵奇影片在網路上爆紅，影片中是一隻背上裝載步槍的機器狗對著射擊場標靶開槍，不少網友對此畫面感到恐懼，質疑它是否對人類生命構成重大威脅。

《The Drive》報導，這則影片的發布者是俄羅斯企業家兼發明家阿塔瑪諾夫（Alexander Atamanov），在影片中可以看到機器狗在射擊場走動，並對著標把開槍；阿塔瑪諾夫出生於俄羅斯，不過他於2014年在美國創辦航空技術公司HOVERSURF。

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報導指出，機器狗似乎不是由阿塔瑪諾夫設計，其外型特徵與UnitreeYusu公司在網路上販售的商品類似，售價約為3000美元（新台幣8.9萬元），至於它身上的槍枝，則類似俄羅斯PP-19-01「勇士」（Vityaz）衝鋒槍，但也可能是「Saiga 」半自動步槍。

報導指出，雖然影片看起來有點嚇人，但這類科技在真實世界中卻有軍事應用上的價值，機器狗不僅用於偵蒐，配備槍枝還能具有其戰場優勢。

去年在「美國陸軍協會2021年會暨博覽會」（AUSA），也展出由美國「幽靈機器人」公司（Ghost Robotics） 和軍火商「SWORD International」所打造的「殺手機器狗」，背上裝載6.5毫米口徑狙擊槍（6.5 creedmoor sniper），當時也引起網友震撼。

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