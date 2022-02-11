秘密武器！美墨移民問題嚴重 美國政府將派「機器狗」出勤巡邏

美國國土安全部上週宣佈將與「幽靈機器人」公司合作，打造一種專門巡邏美墨邊境的機器狗。（法新社）

2022/02/11 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥非法移民者從南向北移動，企圖湧入美國邊境，造成嚴重的移民問題。對此，美國總統拜登（Joe Biden）除了委託副總統賀錦麗（Kamala Harris）處理日益嚴重的情況外，更打算派出「機器狗」巡邏美墨邊境，目前正在緊鑼密鼓測試中。

根據美媒《Axios》報導，美國國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）轄下的研發部門上週宣佈，政府將與總部位在費城（Philadelphia）的「幽靈機器人」公司（Ghost Robotics）合作，打造一種專門巡邏美墨邊境的「機器狗」。

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報導指出，這些機器狗爬上泥沙、岩石及山丘時，身體上的攝影機能將當下捕捉到的影像畫面，立刻回傳給負責操作系統的人類；而這項開發計劃，已經持續了2.5年，目前正積極進行測試中，但是機器狗確切部署的地點、數量及時間則都還沒公佈。

幽靈機器人公司執行長帕里克（Jiren Parikh）表示，目前正在研發的機器狗中，有些身上將搭載特殊的感測器，能有效辨認出攜帶毒品、核能物質及化學武器的設備，同時其也能在狹窄的空間裡搜索，還具備遠程及夜間攝影的能力。

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