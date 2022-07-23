澤倫斯基：未收復失土就與俄達成停戰 將只會導致戰線延長

烏克蘭總統澤倫斯基日前接受華盛頓郵報專訪，表示在未收復失土的情況下就與俄達成停戰協議只會讓戰爭延長。（路透）

2022/07/23 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續延燒，22日烏俄雙方才在聯合國與土耳其的斡旋之下簽訂糧食協議，期望能紓緩全球糧食危機。然而儘管烏俄在運糧的層面上達成共識，雙方依然在戰場上互不相讓，近日烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向華盛頓郵報表示，在未收復失土的情況下就與俄達成停戰協議只會讓戰爭延長。

根據路透報導，日前澤倫斯基接受華盛頓郵報專訪，談論多項烏俄戰爭的事宜，包括未來與俄達成停戰的可能性、烏克蘭對於武器的需求以及近日重啟的麵粉出口協議。

請繼續往下閱讀...

針對烏俄停戰的條件，澤倫斯基警告，一個允許俄國軍事佔領烏克蘭土地的停戰協議將只會鼓勵俄國擴大衝突，並且給予莫斯科當局重整武裝的機會。

澤倫斯基表示：「與俄羅斯暫緩衝突，代表著給予他們一個暫時喘息的機會。我們的社會仍然深信著，所有的烏克蘭土地必須要先得到解放，接下來我們才能夠談及雙方協調的事宜，以及在未來數個世紀中烏俄人民應該如何共存。」

論及烏克蘭的軍武層面，澤倫斯基表示美國援助的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）的確給予烏克蘭軍方重大的幫助，但是還遠遠不及烏克蘭扭轉戰局所需的數量，也指出烏克蘭還需要更多防空的裝置，才能阻止俄軍對戰線以外的其他城市投下飛彈。

至於烏俄近日所達成的麵粉出口協議，澤倫斯基則認為：「對莫斯科當局的外交讓步，或許能夠在一定的程度上穩定市場，但也將只提供短暫的喘息空間，並且可能在將來產生有害的副作用。」

烏俄戰爭自二月開打以來已歷時將近5個月，雙方激烈的戰事不僅影響到平民，也讓整個世界的糧食、能源市場大受衝擊，近期歐美各國開始尋求俄羅斯以外的能源進口替代方案，烏俄也在聯合國與土耳其的協調下處理糧食問題，儘管能暫時減緩烏俄戰爭對全球造成的經濟壓力，但依舊讓區域壟罩在不穩的氛圍之中，因此如何在烏俄的共識之下達成停戰的願景依舊是各界的關注焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法