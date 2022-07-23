韓國大使赴中國就任 落地後被判定密接遭隔離

韓國新任駐中大使鄭在浩19日飛往中國履新，抵達天津機場後，被判定為確診病例的密切接觸者，被迫在天津隔離10天。（歐新社）

2022/07/23 00:02

〔中央社〕據報導，韓國新任駐中大使鄭在浩19日飛往中國履新，卻出師不利。他抵達天津機場後，因為被判定為COVID-19確診病例的密切接觸者，不得不在天津隔離10天。

韓聯社引述韓國駐中國大使館相關人士21日指出，鄭在浩原計劃抵達天津後直赴北京並在大使官邸隔離10天。但其同乘航班出現確診病例，鄭在浩被歸為密接人員，不得不在天津接受10天隔離後再赴京。

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報導說，鄭在浩將在29日結束隔離後前往北京，8月起正式履新。

韓聯社此前報導，鄭在浩19日飛抵天津機場後乘坐車輛赴京前表示，韓中建交迎來30週年，兩國關係面臨著各種機遇和挑戰。為推動兩國基於相互尊重的精神和共同利益加強合作並行穩致遠，「我將全力以赴」。

今年62歲的鄭在浩是「中國通」，精通中文。1993年在美國密西根大學獲得政治學博士學位後，在香港科技大學社科系和香港中文大學分別擔任副教授和兼職研究員；1996年起擔任首爾大學政治外交系教授，在韓國被公認為中國問題專家。

2007年，鄭在浩曾赴中國人民大學做過訪問學者。他和韓國總統尹錫悅還是高中同學。

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