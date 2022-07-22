英國高溫飆破40度！雄蜂熱到「抽搐射精」 GG噴出體外慘死

英國遭受熱浪侵襲，連日極端高溫導致雄蜂熱到「抽搐射精」，GG噴出體外慘死。示意圖。（法新社）

2022/07/22 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕近期英國遭受熱浪侵襲，各地壟罩在極端高溫之中，19日更是飆到了攝氏40.3度，打破英國有史以來的最高溫紀錄。如此極端的氣候讓英國生物學家發現，境內大量雄蜂因高溫產生的巨大壓力，導致牠們在烈日下「抽搐射精」，最終將陰莖噴出體外後休克而死。

綜合外媒報導，英國近期飽受極端氣候之苦，連續好幾日出現攝氏40度的炎熱高溫，不僅傳出火車軌道彎曲、機場跑道融化、首都各地發生火警等災情，也頻傳不少民眾出現呼吸困難、頭暈、昏厥等熱傷害狀況，而被緊急送醫。

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這場極端的氣候也讓當地生物面臨死亡危機，就有英國生物學家觀察到，不少雄蜂因承受不了連日的極端高溫，身體出現不斷抽蓄、接著進行著爆炸性射精的行為，並因此將與腹部大小差不多的陰莖，從體內擠出體外，最終導致雄蜂休克而死。

據目前研究指出，雄蜂的染色體只有雌蜂的一半，因此在面對高溫和殺蟲劑時，更容易受到影響並產生壓力。雄蜂在歷經高溫後，在6小時內會出現抽搐、射精、死亡的狀況，若是對溫度更加敏感的雄蜂，則可能在2、3小時內就「精盡而亡」。

英屬哥倫比亞大學博士麥考菲（Alison McAfee）對此表示，「目前我們尚不清楚為什麼雄蜂會因為高溫壓力過大，導致牠們出現射精死亡的狀況」，並提到「射精而死」的情況，一般發生在與蜂后交配時，雄蜂在射精後腹部會被掏空，這也是雄蜂在交配後會立即死亡的原因。

雖然在蜜蜂的生態中，主要負責產出蜂蜜的都是雌性工蜂，但雄蜂在延續族群後代上扮演極其重要的角色，若是再有大量雄蜂持續因高而死，將會嚴重影響蜜蜂的數量，進而產生更嚴重的生態危機。麥考菲目前與研究團隊研究如何讓蜂巢保持涼爽，避免雄蜂持續出現大規模死亡的危機。

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