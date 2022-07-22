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    巴西貧民窟再傳警察暴力釀18死 居民譴責是「屠殺」

    一名女子在21日反警察暴力的示威中哭喊。（美聯社）

    一名女子在21日反警察暴力的示威中哭喊。（美聯社）

    2022/07/22 16:09

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西於21日再傳貧民窟的警察暴力事件，位於里約熱內盧（Rio de Janeiro）北部的阿萊芒區（Complexo do Alemao）有18人喪生，居民譴責這是警方對貧民窟所發起的「屠殺」，引起各界對巴西人權議題的關注。

    根據半島新聞台報導，警方在媒體記者會上表示，本次死亡的18人中包含一名女子與一名執法官員，剩下16名死者皆為犯罪集團的成員。

    一名因害怕遭警方報復而匿名的女子向美聯社表示，巴西警方所發起的行動是一場大屠殺，這些警察甚至不讓他們幫助傷患，並稱有一名男子試圖上前幫忙，反而遭到警察逮捕。

    近年來，里約熱內盧多處貧民區都傳出警察暴行的消息，例如去年5月在亞卡雷津尼奧區（Jacarezinho）就有20多人遭戕害，居民們認為警方濫用公權力與武器殺害了許多無辜人民，官方卻表示，警察進入這些貧民窟是為了要打擊犯罪集團。

    巴西總統在貧民窟死傷的事件上亦站在警方陣營，表示會捍衛警方打擊組織犯罪的決策，並稱那些在貧民窟裡流竄的流氓們應該要「死得像隻蟑螂」一樣。

    針對本次18人喪生的案件，里約州州長卡斯楚（Claudio Castro）沒有提及警察暴力的部分，僅在推特上強調當局會保證國民的安全與和平。但是巴西的國家公設辯護人辦公室辦公室卻指出，本次事件有著嚴重侵害人權的跡象。

    巴西的犯罪問題嚴重，貧民窟經常被認為是社會問題的根源，黑幫會利用這些地點缺乏管制的漏洞，在多處進行毒品交易或幫派火拼，近年來巴西政府對國內猖獗的犯罪勢力無能為力，也無法解決長年的貧民窟問題，因而讓巴西的治安每況愈下。

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