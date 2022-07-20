紐時：村鎮銀行弊案打擊公信力 對中共正當性構成重大考驗

中國河南村鎮銀行弊案受害者7月10日在鄭州陳情。（路透）

2022/07/20 00:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國河南村鎮銀行弊案涉及銀行股東與犯罪集團勾結，利用第三方平台吸金，事發後又牽扯出疑似警方找打手對付陳情的受災存戶。紐約時報19日報導，這起弊案對中共的核心承諾─為人民提供更美好未來，帶來一記沈重打擊，可能對中共正當性構成重大考驗。

報導指出，中共向來看重穩定以及其控制任何威脅穩定的能力，儘管這起弊案涉及的金額相對於中國經濟規模算小，但是已經打擊中共對人民的核心承諾。對中國民眾來說，此事揭露他們的錢有多不堪一擊，即使是放在儲蓄戶頭中看似例行的交易。而中國上週才報告自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情以來最低的經濟成長率，在經濟疲軟之際，金融問題又變得愈加敏感。

請繼續往下閱讀...

地方政府對這起醜聞的冷漠回應，同樣令許多民眾感到不安。此案涉及5家村鎮銀行，而警方指這些銀行由一個犯罪集團控制，將資金非法轉移到其他帳戶，整起計畫早在10年前就開始。官方大致上拒絕保證這些涉案資金將歸還受害人，並暗示一些存戶也涉及詐欺。當受害者本月在河南陳情抗議，卻遭一群暴徒攻擊，警方卻袖手旁觀，之後多名陳情者表示遭到警方騷擾。

報導引述一名孫姓受害存戶說法，「政府拿走我們的納稅錢，然後毆打我們」，「我的世界觀已經被摧毀了」。

維持民眾對政府的信任，在今年對中共而言尤其關鍵，因為中國國家主席習近平預計在今年秋天的中共第二十次全國代表大會上，加強鞏固他的權威。然而，在村鎮銀行弊案爆發之前，中國經濟成長放緩，已經在考驗習近平進一步攬權企圖。

這起村鎮銀行醜聞已經暴露出更多中國金融體系的系統性問題，包括可能的貪腐和對農村銀行的監管鬆散等。香港大學金融學教授陳志武說，「若他們不再能信任任何銀行，而且已經不信任房市，那麼這對人民的生計安全感會有什麼影響？」「這股許多人都有的焦慮程度正在非常快速升高，這對社會穩定不是好事。」

報導指出，異常大規模的示威，已經明白顯示出此事的敏感性。目前政府尚未說明遭凍結存款金額，但是陳情民眾宣稱，金額高達數十億人民幣。

在民憤怒火持續延燒下，政府上週承諾先行對5萬人民幣以下金額墊付，但是若存戶有「額外管道」獲取高額利息，或違法違規行為，對這類資金暫不墊付。報導指出，當局這些說法，似乎都認可警方有關涉案犯罪集團的聲明，即指涉案集團成立非法網路平台招攬客戶。

陳志武說，村、鎮級政府通常對地方銀行管理階層施加不當影響力，導致銀行進行風險、甚至詐欺性的放貸。在過去，因此導致的損失是可控的，因為中央政府願意對出問題的銀行伸出援手。但是近年，中央政府已經釋放訊號，這種日子已經過去，他說，「我預期會有更多村鎮銀行面臨如河南村鎮銀行同樣的問題。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法