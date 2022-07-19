2成日本人反對安倍國葬 這些反對派卻讓安倍「心存感激」

安倍晉三（圖左）胞弟岸信夫（圖右）12日在臉書發文悼念哥哥，並附上2人燦笑合照的照片。（圖擷取自岸信夫臉書）

2022/07/19 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄宣布，今年秋季將為遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，針對政府為安倍舉行國葬，日本民眾出現正反意見。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，反對安倍國葬在日本大概只占15%到20%左右，這些為反對而反對的人對安倍來說相當重要，甚至安倍還說過「我對他們是心存感激的」。

矢板明夫在臉書表示，岸田文雄前幾天決定，在今年秋天為安倍晉三舉辦國葬，他認為這是一個英明的決斷，「日本二戰以後，政治家當中，只曾為帶領日本走出敗戰陰影的吉田茂前首相一個人，舉辦過國葬」。

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「安倍前首相為日本、為亞洲、為世界作出的貢獻，絕不遜色於吉田茂。」矢板明夫認為，安倍帶著日本在國際社會上，重新找到了自己的角色，且安倍留下的政治思想，今後還會在相當長一段時間影響日本，甚至周邊國家，「為安倍前首相舉辦國葬，可以提高日本在國際社會的影響力，同時也能延續安倍思想的生命力」。

矢板明夫說，他在日本網路上看到反對國葬的署名運動，反對國葬的人提出的理由主要有浪費錢、安倍存在爭議性以及國葬沒有明確的標準等3點，「反對安倍國葬的這些人，大部分是左翼自由派人士，在日本大概只占15%到20%左右。但因為有一些左派大媒體支持。所以聲量很大」。

矢板明夫指出，這些人不喜歡安倍的保守思想，所以一直為反對而反對，「安倍有一次對產經新聞的政治部記者說：這些人在日本是少數，只會挑毛病，永遠成不了事，但他們的存在，對我來說很重要」。

矢板明夫引述安倍的說法，「第一，他們天天罵我，可以凝聚我的支持者；第二，我要做一些妥協的時候，可以拿他們當藉口；第三，有他們在，日本政治就不會走上民粹主義的道路」，「我對他們是心存感激的」。

矢板明夫指出，該記者採訪安倍20多年，「他說安倍之所以能夠維持長期政權，是因為他從來沒有想過要消滅政敵，甚至還對他的敵人心存感激，這正是他的強大之處」，因此矢板明夫認為，正如安倍所說，這些反對派永遠成不了事，「安倍的國葬一定會按期舉行，而且一定會非常隆重風光」。

針對安倍舉行國葬日本出現正反意見，安倍弟弟、防衛大臣岸信夫今日表示，安倍進行國葬作為親屬的他感到相當榮幸。

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