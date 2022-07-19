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    日外相避稱賴副總統頭銜餘波蕩漾 日官方說明

    日本內閣官房長官松野博一。（美聯社檔案照）

    日本內閣官房長官松野博一。（美聯社檔案照）

    2022/07/19 17:37

    〔中央社〕日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，副總統賴清德11日赴日弔唁。日本外相林芳正12日回應媒體時說「你所說的人物」一語遭批失禮。對此，日本政府發言人松野博一今天說明。

    針對日本外相林芳正12日在例行記者會上回應媒體發問時將賴副總統以「你所說的人物」一詞替代一事，引起日本部分媒體、國會議員、網民撻伐，認為對台灣太失禮，痛批林芳正親中、媚中。還有日本網友說，今年秋天舉辦國喪，日本政府應邀請台灣的總統蔡英文出席。

    日本內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上被媒體問及「林芳正的說法是否適切」時回答，到目前為止，譬如外交藍皮書等有關台灣政要的頭銜都言及（寫出），認為林芳正是在應答的過程中所做出的判斷。

    媒體在12日例行記者會上向林芳正提問「台灣的副總統訪日，台灣現職高官訪日實屬罕見，請您說說您的看法」時答說：「有關你所說的人物，是為了參加前首相的喪禮以私人身分訪日。」

    林芳正15日在例行記者會上又被媒體問及「以『你所說的人物』形容賴副總統，有部分人士批判日本政府可能是顧忌中國政府才那樣說」一事。林芳正答說，因為媒體發問時有提到名字，所以他就順應（文脈）那樣，說「你所說的人物」。

    15日的例行記者會上，林芳正還被媒體問及「秋天政府將舉辦哀悼安倍的國喪，是否準備台灣相關人士的席位」時僅回答：「包括來自海外出席的人士在內，政府今後會適切的研議。」

    針對林芳正說自己只是在回應媒體的過程中順勢那樣說出的說明，執政黨自民黨外交部會長、參議員佐藤正久在推特（Twitter）上指出，林芳正說是承接上面的文脈，才那樣說，但幾乎沒有人能接受林芳正的說詞。

    旅日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正等聯名於日前發表聲明抗議林芳正與日本外務省。內容指出，賴副總統是代表台灣民眾訪日弔唁，但林芳正和外務省卻以「你所說的人物」來形容賴副總統是非常失禮的。

    聲明寫道：「日本向來被他國肯定為禮儀之邦，但林外務大臣這次的言行，使得日本被貶為『非禮之邦』，這難道不會損及日本國益嗎？」全台連盼日本外務省深切反省，並且早日正式致歉、訂正。

    日媒「虎之門新聞網」昨天報導此事，還唸出全台連的聲明。節目上有政論家指出，日本外交藍皮書中明確寫出台灣的總統蔡英文頭銜，官員只要順順當當的講出即可。這位政論家還說，賴副總統是至今訪日層級最高的台灣官員，日本政府接受賴副總統訪日一事值得肯定，但可能在那之後受到來自中國極大的壓力。

    日本朝日新聞今天報導說，日本未將台灣視為獨立國家，接受現任的副總統訪日實屬特例。

    朝日報導指出：「有關賴氏的訪日，中國外交部批評是台灣當局政治操作，並稱台灣是中國的一部份，沒所謂的『副總統』。」報導還說，有人認為林芳正是基於1972年中日聯合聲明中記載的「一個中國」原則，避免用「副總統」的稱謂。

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