沒有危機感！8專家回顧安倍遇刺 分析致命2.5秒的安全漏洞

8名安全專家在審視槍擊案各角度畫面後，認為在凶嫌山上徹也兩次開槍之間的2.5秒，安全人員應可以救下安倍晉三。（路透）

2022/07/19 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時不幸遇刺身亡，相關影片曝光後，外界質疑保安有失職，8名安全專家在審視槍擊案各角度畫面後，認為在凶嫌山上徹也兩次開槍之間的2.5秒，安全人員應可以救下安倍晉三。

據《路透》報導，8名安全專家在審視槍擊案各角度畫面後，認為安倍晉三是在一系列安全漏洞的情況下遇刺身亡，情報公司Global Threat Solutions負責人邦巴斯 （Kenneth Bombace）表示，安倍在街頭演說時，背後完全暴露在槍手面前，安全人員應該看到兇嫌非常刻意走到安倍身後的時候就要進行干預。

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山上徹也第一槍是在距離安倍約7公尺處開火沒擊中，2.5秒後往前靠近在距離安倍5公尺處開槍命中安倍；前海豹部隊及中央情報局探員、現任安全公司Prosegur副總裁索爾蒂斯（John Soltys）指出，安倍的隨扈並沒有在他的周圍設置同心圓環的維安部署，也沒有對人群進行任何形式的監控。

在第一槍開火後，2名安全人員想要擋在槍手與安倍之間，另外2名安全人員向槍手跑去，日本大學研究危機管理和恐怖主義的福田教授認為，安全人員跑去抓捕槍手而不是保護安倍是錯誤反應，埼玉縣退休警官佐佐木說，安全人員沒有危機感，槍響後所有人都嚇了一跳，沒有人去安倍所在的地方。

負責保護高級外交官和外國政要的美國外交安全局特工強調，安倍應該有一個專門的貼身保鏢把他帶走，「我們會抓住他的腰帶和衣領，用我們的身體保護他然後離開」。

有前警員直言，如果安全人員保持警惕，在第一槍擊發前就可以阻止，即便他們錯過了第一槍，在第二次射擊之前還有超過兩秒的時間，他們絕對可以防止最遭的狀況發生，若安倍得到妥善保護，本應逃過一劫。

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