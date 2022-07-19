法國熱浪飆42度高溫 英國機場跑道融化

法國西部在18日出現攝氏42度高溫，創73年來新高。在西南部的野火肆虐下，也導致許多居民與動物被迫撤離。（法新社）

2022/07/19 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲部分國家近期持續遭到熱浪侵襲，法國西部在18日出現攝氏42度高溫，創73年來新高。西南部在野火肆虐下，也導致許多居民與動物被迫撤離。至於英國也出現機場跑道融化、大眾運輸被迫臨時減班或減速等情況；當局預估，本週恐出現攝氏43度的破紀錄高溫。

法國近日持續遭到熱浪侵襲，法國氣象局針對15個地區發布最高級別的紅色警戒，18日在西北部城市布勒斯特（Brest）出現攝氏39.3度高溫，打破2002年35.1度的高溫紀錄，在西部城市南特（Nantes）更出現攝氏42度高溫，打破當地在1949年創下的攝氏40.3度歷史紀錄。

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除了熱浪侵襲，法國近日也發生多起森林大火，包含西南部吉倫特省（Gironde）、北部的布列塔尼（Bretagne）等許多地區，其中布列塔尼已有超過150公頃的面積被燒毀。至於吉倫特省已有超過1萬5000公頃的森林被燒毀，讓1700名消防員疲於奔命，光是18日在吉倫特省周邊就有1萬6000位居民被迫撤離家園。

在火勢影響下，當局也宣布撤離周邊的賽馬場與阿卡雄盆地動物園（Le zoo du Bassin d’Arcachon），大量的獸醫與照護員從各處趕來，協助上千隻動物緊急出逃。

除了法國外，英國各地也因熱浪飆出超過攝氏30度高溫，其中最嚴重的是英格蘭和威爾斯地區，其中威爾斯地區出現打破當地紀錄的高溫，哈爾登村（Hawarden）氣溫一度達攝氏37.1度，薩福克郡（Suffolk）更出現38.1度高溫。氣象局更預測，本週英國恐出現攝氏43度的破紀錄高溫，並對包括倫敦在內的部分英格蘭地區發布極度高溫紅色警戒。

除了高溫不斷破紀錄，大眾運輸也倍受影響，包含火車、地鐵、公車等，都因高溫恐造成乘客不適以及軌道、電纜變形等危害，臨時取消部分班次或是減速行駛，並呼籲民眾非必要避免搭乘。

至於倫敦的盧頓機場（Luton Airport）也發生部分跑道表面融化的情況，導致航班出現延遲，甚至被迫得在其他機場起降。至於位於英格蘭的皇家空軍布萊茲諾頓（Brize Norton）基地，18日也傳出有跑道「融化」的情況發生。

英國各地也因熱浪飆出超過攝氏30度高溫，大眾運輸也倍受影響，包含火車、地鐵、公車等，都因高溫危害臨時取消部分班次或是減速行駛。（彭博）

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