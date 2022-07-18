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    力挺台灣！ 韋德齊：沒有國家需受制於他國

    游錫堃（前排右二）率跨黨派立委訪捷克，捷克參議院議長韋德齊（前排右一）親自到機場接機。（擷取自Twitter@Vystrcil_Milos）

    游錫堃（前排右二）率跨黨派立委訪捷克，捷克參議院議長韋德齊（前排右一）親自到機場接機。（擷取自Twitter@Vystrcil_Milos）

    2022/07/18 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院長游錫堃今天（18日）抵達捷克訪問，由捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）親自接待。韋德齊表示，台捷兩國擁有共同的價值觀，應該相互支持。韋德齊清楚表現出力挺台灣的立場，他強調，沒有任何國家需要受制於他國，更遑論是受制於一個「極權國家」。

    游錫堃今天率跨黨派立委團飛抵捷克，由韋德齊親自接機。韋德齊稍後在推特上發文表示，大約2年前他率團訪問台灣，當時雙方就約定好要讓國會議員互相訪問，以深化台捷兩國關係。韋德齊指出，台灣與捷克都是民主國家，擁有共同的價值觀，應該相互支持。

    對於台灣現況，韋德齊說，沒有任何一個自由國家需要受制於他國，更遑論是受制於一個極權國家；烏克蘭與俄羅斯之間的衝突，清楚顯現出一個國家受制於大國可能導致的結果。在此觀點上，韋德齊認為，台灣與捷克的國會互訪是相當有遠見的行動。

    韋德齊也在推特上PO出接機照，強調「行動就是最好的語言」，熱烈歡迎游錫堃訪問捷克。

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