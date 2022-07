烏南最新戰況！烏軍進攻赫爾松5方向 俄軍無差別砲擊死守前線

2022/07/18 14:17

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,日前烏軍宣布對烏南地區發起反攻,有消息指出烏克蘭軍隊向赫爾松地區的5個方向進攻,俄軍只能以火砲企圖延遲烏軍的攻勢,並遵守高層下達的死守令。

推特帳號「@mhmck」在推特PO文表示烏克蘭的武裝部隊正在向5個方向的赫爾松地區的俄軍佔領者發起進攻,分別為維索科皮利亞(Vysokopillya)、阿爾漢格利西克(Arkhanhel's'ke)、達維季夫布里德(Davydiv Brid)、斯尼弗瑞夫卡(Snihurivka)與基謝利夫卡(Kyselivka)。

「@mhmck」補充,俄軍則對烏克蘭軍用與民用目標無差別砲擊,嘗試拖慢烏軍的攻勢,因為前線指揮官下令士兵只能死守,不能從赫爾松的前線撤退。

The counter-offensive by the Armed Forces of Ukraine in Kherson and Mykolayiv regions is making gains against the Russian fascist invaders in the area of Vysokopillya, Arkhanhel's'ke, Davydiv Brid, Snihurivka and Kyselivka. pic.twitter.com/uxds6FqC2P