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    烏南最新戰況！烏軍進攻赫爾松5方向 俄軍無差別砲擊死守前線

    有消息指出烏克蘭軍隊向赫爾松地區的5個方向進攻。（路透）

    有消息指出烏克蘭軍隊向赫爾松地區的5個方向進攻。（路透）

    2022/07/18 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，日前烏軍宣布對烏南地區發起反攻，有消息指出烏克蘭軍隊向赫爾松地區的5個方向進攻，俄軍只能以火砲企圖延遲烏軍的攻勢，並遵守高層下達的死守令。

    推特帳號「@mhmck」在推特PO文表示烏克蘭的武裝部隊正在向5個方向的赫爾松地區的俄軍佔領者發起進攻，分別為維索科皮利亞（Vysokopillya）、阿爾漢格利西克（Arkhanhel's'ke）、達維季夫布里德（Davydiv Brid）、斯尼弗瑞夫卡（Snihurivka）與基謝利夫卡（Kyselivka）。

    「@mhmck」補充，俄軍則對烏克蘭軍用與民用目標無差別砲擊，嘗試拖慢烏軍的攻勢，因為前線指揮官下令士兵只能死守，不能從赫爾松的前線撤退。

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