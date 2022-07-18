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    熱烤歐洲！熱浪+野火燒山已致逾千人死亡 上萬人逃離家園

    歐洲遭受熱浪侵襲，引發野火難滅。圖為法國南部在當地時間17日再爆野火。（美聯）

    歐洲遭受熱浪侵襲，引發野火難滅。圖為法國南部在當地時間17日再爆野火。（美聯）

    2022/07/18 07:37

    〔即時新聞／綜合報導〕熱浪正侵襲北半球，今年夏天格外炎熱，一向氣溫舒適宜人的歐洲也正遭到高溫襲擊，並引發火災、乾旱等災害，包括英國、西班牙、葡萄牙、法國、義大利等地都慘遭「地獄模式」的炎熱氣候，截至到本月17日的統計，葡萄牙及西班牙在過去7天逾千人死於熱浪襲擊，西班牙、葡萄牙、法國更面臨野火熱烤，有上萬人被迫撤離家園。

    綜合外媒報導，包括西班牙、法國及英國的氣象部門都已發布高溫警告，將遇史上最熱的氣溫。

    法國預警，法國15個省將處於高溫紅色預警狀態，另有51個省處於高溫橙色預警狀態，氣象人員更預測今（週一）可能是法國有史以來最炎熱的一天，西部多地白天最高氣溫都將超過40攝氏度。法國鄰近大西洋的拉泰斯特德比克、波爾多葡萄園谷地南部都因高溫致釀野火，分別有上萬人撤離家園逃難。

    西班牙已經遭受連續一週的熱浪侵襲，最高溫曾達到攝氏45.7度，當地時間週日再發高溫預警，北部幾個地區氣溫將達攝氏42度，且熱浪要持續到週一，偏偏西班牙馬拉加省又遇野火，從白天燒到深夜，旅遊城鎮米哈斯的居民被迫逃離家園，經統計，約於360人死於熱浪之下。

    葡萄牙北部也逢兩處野火燃燒，而過去一週也是連續熱浪侵襲，根據葡萄牙衛生部的統計，過去7天有659人死於熱浪，最慘的是7月14日當天中部氣溫40度，致440人死亡。

    當地時間15日，英國發布了有史以來第一次「極端高溫」紅色預警，隨後宣布進入「緊急狀態」，預計部分地區氣溫將在下週飆升至40攝氏度以上，超過2019年創下的攝氏38.7度的紀錄。

    熱浪侵襲下，西班牙民眾消暑。（美聯）

    熱浪侵襲下，西班牙民眾消暑。（美聯）

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